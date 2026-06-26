FC Jura ist zurück auf der Fußball-Landkarte Der Wunsch nach einer Eingruppierung in der A-Klasse wurde erfüllt +++ Mit Patrick Wein konnte der Wunschtrainer engagiert werden von Florian Würthele · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Junge Talente treffen auf erfahrene Haudegen: So sieht sie aus, die neue Mannschaft des FC Jura 05. – Foto: Verein

Die Mühen haben sich ausgezahlt. Ex-Bezirksligist FC Jura 05 schickt zur Saison 2026/27 nach mehreren Jahren wieder eine eigenständige Herrenmannschaft in den Spielbetrieb. Darauf wurde monatelang hingearbeitet. Die Zeichen stehen auf Neustart. Letztendlich konnten rund 25 Spieler – größtenteils in der Jugend vom FC Jura ausgebildet bzw. mit Jura-Vergangenheit – für das Projekt gewonnen werden. Nach Wunsch lief es bei den Themen Trainerlösung und Ligen-Eingliederung.

Beim ersten Fußballspiel unter wieder eigener Fahne – zuletzt war man vier Jahre lang Teil von Spielgemeinschaften – schaute auch Nittendorfs Bürgermeister Johannes Bawidamann zum Gratulieren vorbei. „Die Rückkehr der Herrenmannschaft ist ein starkes Zeichen für den Sport und das Vereinsleben in unserer Marktgemeinde“, unterstrich Bawidamann und wünschte dem FC Jura „einen erfolgreichen Neustart, eine starke Gemeinschaft und viele schöne sportliche Momente“. Das erste Testspiel ging 1:3 gegen Deuerling verloren.



Die neue Mannschaft des 2005 gegründeten Fusionsvereins, der von 2010 bis 2012 und von 2016 bis 2021 in der Bezirksliga mitmischte, setzt sich größtenteils aus jungen Nachwuchsfußballern zusammen. Rückendeckung kommt von früheren Spielern des FC Jura um Ingmar Hell, Sebastian Ostermeier, Johannes Ferstl, Florian Keck oder Ex-Torjäger Rainer Zierer. Die Routiniers stehen Gewehr bei Fuß, sie wollen und können bei Bedarf einspringen. Im Kader fehlt das Alterssegment zwischen 20 und 30 derzeit fast gänzlich. Hier ist jedoch Besserung in Sicht: „Mehrere Ex-Spieler im mittleren Alter haben angekündigt, dass sie sich früher oder später zum FC Jura zurückorientieren werden“, berichtet Stefan Heißenhuber, einer derjenigen, der das Projekt in den letzten Monaten vorangetrieben hatte.









Unterstützung am Spielfeldrand erfährt der neue Spielertrainer von drei Co-Trainern. Auch sie haben allesamt Jura-Background: Rainer Zierer, Heißenhuber selbst und Stephan Jungwirth. Letzterer übernimmt die Rolle des Taktiktrainers. Den Staff komplettieren Torwarttrainer und Team-Physio Walter Stahlich sowie Betreuerin Franziska Sedlmeier.



Auf der Trainerposition konnte mit Patrick Wein der Wunschkandidat verpflichtet werden. Der inzwischen 36-Jährige kehrt gewissermaßen zurück zu seinen Wurzeln, spielte er doch in der Jugend und bei den Herren lange Zeit für den FC Jura. Später wagte er den Sprung zum TSV Kareth-Lappersdorf in die Landesliga. Wein wird als Spielertrainer fungieren, soll die jungen Spielern auf und neben dem Platz führen. „Patrick hat bei Kareth höherklassige Erfahrungen gemacht, was er im Spiel wie auch im Training an die Jungen weitergeben kann“, ist Heißenhuber überzeugt. Er schiebt nach: „Unsere Mannschaft besteht zur Hälfte aus 18- und 19-Jährigen. Da ist es ein großer Gewinn, wenn man einen Trainer bekommt, der eine Verbindung zum Verein hat, höherklassig gespielt hat und Erfahrungswissen weitergeben kann. Patrick spielt selbst noch gern Fußball, kann auf dem Feld noch besser auf die Jungs einwirken. Ohnehin kann er gut mit jungen Spielern.“Unterstützung am Spielfeldrand erfährt der neue Spielertrainer von drei Co-Trainern. Auch sie haben allesamt Jura-Background: Rainer Zierer, Heißenhuber selbst und Stephan Jungwirth. Letzterer übernimmt die Rolle des Taktiktrainers. Den Staff komplettieren Torwarttrainer und Team-Physio Walter Stahlich sowie Betreuerin Franziska Sedlmeier.





Die erste Spielzeit nach dem Neuanfang darf der FC Jura 05 in der A-Klasse bestreiten, muss also nicht ganz unten anfangen. Man wurde in die A-Klasse 3 Regensburg eingruppiert. 24 Saisonspiele gegen zwölf Teams warten. „Wir sind den Verantwortlichen des BFV um Harry Greß sehr dankbar, dass wir die Chancen haben A-Klasse zu spielen. Dadurch können unsere jungen Spieler in der neuen Saison mehr Spielerfahrung sammeln als in der B-Klasse. Dort wird ja auch öfter neun gegen neun gespielt, was nicht optimal wäre“, erklärt Stefan Heißenhuber. Vorrangiges Ziel ist zunächst die Weiterentwicklung der Youngster und der Mannschaft – „gepaart aber schon mit sportlichem Ehrgeiz“. Ihr zweites Testspiel bestreitet die Wein-Truppe am heutigen Freitagabend gegen den SV Aichkirchen. Anstoß ist um 19.30 Uhr in Schönhofen.