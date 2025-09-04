FC Jesteburg-Bendestorf will Wiedergutmachung gegen TuS Lutten

Nach dem unglücklich verlorenen Punkt gegen DJK-SV Bunnen will Jesteburg-Bendestorf gegen TuS Lutten zurück in die Erfolgsspur. Das Heimteam möchte die Partie über die vollen 90 Minuten kontrollieren und dominant gestalten.

Der FC Jesteburg-Bendestorf (4. Platz / 7 Punkte) empfängt am 07. September den TuS Lutten (8. Platz / 3 Punkte) zum Oberliga-Duell. Nach dem 2:2-Unentschieden gegen DJK-SV Bunnen in der Vorwoche wollen die Gastgeber die verpassten Punkte unbedingt zurückholen.

Trainer Marcel Hagemann sagt: „Nach den unglücklich verlorenen zwei Punkten aus der letzten Woche, wollen wir im Heimspiel gegen Lutten Wiedergutmachung betreiben. Insbesondere die zwei Gegentore nach Standards ärgern uns sehr, da wir das Spiel bis dorthin im Griff hatten.“

Für Hagemann steht klar fest, worauf es am Sonntag ankommt: „Sonntag wird es wieder darum gehen, dass Spiel über die vollen 90 Minuten konzentriert und dominant zu bestreiten.“ Mit Blick auf die Tabelle könnte ein Sieg den FC Jesteburg-Bendestorf fest im oberen Tabellenviertel verankern, während Lutten bemüht sein wird, sich von den unteren Plätzen abzusetzen.