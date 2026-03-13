FC Jesteburg-Bendestorf empfängt DJK-SV Bunnen zum ersten Heimspiel

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Am Sonntag, den 15. März, steht für den FC Jesteburg-Bendestorf das erste Heimspiel des Jahres auf dem Programm. Um 15:00 Uhr empfängt der Tabellenzweite der Frauen-OL Niedersachsen West den DJK-SV Bunnen, derzeit auf Rang vier der Tabelle.

Trainer Marcel Hagemann blickt optimistisch auf die Partie: „Nach einer sehr schwierigen Vorbereitung durch die winterlichen Verhältnisse sind wir letzten Sonntag gut in dieses Pflichtspieljahr gestartet. Zum ersten Heimspiel wartet nun Bunnen auf uns. Im Hinspiel hatten wir bis weit in die zweite Halbzeit hinein alles im Griff und führten verdient. Dann ließen wir uns durch zwei Standards noch den Sieg nehmen. Im Rückspiel wollen wir unsere Leistung bis zum Ende zeigen und die drei Punkte am Alten Moor behalten. Defensiv standen wir gegen Lutten schon sehr stabil und haben keine Großchance zugelassen. Dies wird auch die Basis für Sonntag sein. Offensiv sind wir immer für Tore gut, sodass wir optimistisch und zuversichtlich auf das erste Heimspiel dieses Jahr hin fiebern.“