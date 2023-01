FC Italia Oberhausen: Nach Gründung gleich auf Aufstiegskurs FuPa-Wintercheck: Der FC Italia Oberhausen hat die Erwartungen mehr als nur erfüllt.

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal zieht Präsident Riccardo Cecala ein durchaus positives Fazit, nachdem der FC Italia Oberhausen seine erste Halbserie in der Vereinsgeschichte absolviert hat.

_______________

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Riccardo Cecala: Wir haben uns neu gegründet und viele unserer Spieler kannten sich überhaupt nicht. Dass es so harmoniert ist einfach nur phänomenal. Nach der Vorbereitung hatte uns glaub ich keiner mehr so auf dem Tacho. Von Saisonspiel zu Saisonspiel haben wir uns immer mehr steigern können und können echt stolz auf unsere bisherigen Leistungen sein.

Gibt es Veränderungen im Team?

Cecala: Gino Seggio wird uns vom SV Adler Osterfeld verstärken. Zudem konnten wir Francesco Lentini verpflichten. Er kommt vom Bezirksligisten SC Buschhausen.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Cecala: Da möchte ich gerne jeden einzelnen Spieler unserer Mannschaft hervorheben. Fast 95 Prozent unserer Spieler haben gar nicht mehr aktiv gespielt oder hatten Ihre Fußballschuhe schon an den Nagel gehangen und liefern jetzt Woche für Woche ab.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Cecala: Negativ bleiben mir mehrere Spiele unser Vorbereitung in Erinnerung, da wir leider kein einziges Spiel gewinnen konnten und auch oftmals dezimiert angetreten sind. Dies war aber auch der Urlaubszeit geschuldet. Positiv bleibt mir unser erstes Pokalspiel gegen SC 1920 Oberhausen in Erinnerung, denn da haben wir unseren ersten Pflichtspieltreffer unserer Vereinsgeschichte erzielen können. Auch wenn wir das Spiel verloren haben, war es für mich persönlich ein sehr schöner Moment.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Cecala: Dass wir verletzungsfrei bleiben. Wir hatten echt viele und auch schwerwiegende Ausfälle. Zwei Achillessehnenrisse und mehrere Spieler mit enormen Knieproblemen haben uns in der Hinrunde belastet.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Cecala: Viele unserer deutschen Mitspieler haben einfach einen italienischen Namen zugesprochen bekommen. Aus Dennis wurde zum Beispiel Angelo. Anders geht natürlich auch immer: Ein türkischer Mitspieler hat einen deutschen Namen bekommen: aus Tayfun wurde einfach Thorsten.