FC Isselhorst sichert sich knappen Sieg gegen Tur Abdin Gütersloh

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 02.05.2024 19.30 Uhr

Austragungsort: Gütersloh

Wettbewerb: Kreisliga A Gütersloh

Spieltag: 27

Spielbericht: Tur Abdin Gütersloh gegen FC Isselhorst 2:1 (1:1)

Gütersloh. Das Spiel Tur Abdin Gütersloh gegen FC Isselhorst sorgt am Donnerstag für ein gespanntes Publikum im Gütersloher Kamphof.

Keine zehn Minuten sind gespielt, da liegt der Ball bereits in den Maschen: Joel Louis Joseph versenkt den ersten Treffer und verschafft der Heimelf kurz nach Anpfiff die Oberhand. In Spielminute 32 muss der Schiedsrichter handeln. Der Tur Abdin Gütersloh kassiert einmal Gelb (32). Der Ausgleich folgt noch vor dem Pausentee in Spielminute 38: Diesmal setzt Tim Kuntze den Ball ins Netz.

Im Laufe der folgenden Minuten muss der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der FC Isselhorst muss einmal Gelb hinnehmen. Der Tur Abdin Gütersloh hält sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Serdal Coban.

Dem Gütersloher Team gelingt es ganz knapp vor Schluss, das Spiel zu machen. Joel Katalanc kann zwei Minuten vor Abpfiff mit Erfolg abschließen und holt so den Sieg für Gütersloh. Platz neun gehört ihnen.

Die Aufstellungen: Tur Abdin Gütersloh - FC Isselhorst

Tur Abdin Gütersloh: Matay Demirel (2), Marvin Ceglarek (21), Joel Katalanc (8), Filipus Coskun (17), David Kanoun (27), Mateusz Franciszek Lapawa (20), Emanuel Kahraman (1), Joel Louis Joseph (22), Benjamin Chamoun (4), Leon Farrer (24), Daniel Cinar (5)

FC Isselhorst: Tim Kuntze (7), Cedric Flöttmann (12), Niklas Fraedrich (19), Mats Drücker (2), Erik Tristan Siekmann (23), Martin Kotzott (6), Marvin Orlet (30), Stefan Schreiber (20), Robin Paepke (22), Patrick Wesuls (18), Nils Berndt (16)

Schiedsrichter: Luca Maurer (Bielefeld)

Assistent: Serdal Coban



