FC Isny: "Wir wollen am Ende ganz oben stehen"

– Foto: Reiner Uhlenbrook

Der FC Isny geht als Tabellenführer der Kreisliga A2 Bodensee in die Rückrunde – getragen von Teamgeist, Offensivdrang und klaren Ambitionen. Trainer Lider Yilmaz spricht über die Entwicklung seines Teams, das Trainingslager in Kroatien und den festen Glauben an den Titel.

"Das Trainingslager in Kroatien war sicherlich das Highlight. Die Bedingungen und die Stimmung waren hervorragend. Dort sind wir als Team weiter zusammengewachsen – konditionell, taktisch und vor allem auch zwischenmenschlich.“

Trainingslager als Fundament für die Rückrunde Die Wintervorbereitung stand ganz im Zeichen taktischer Detailarbeit und körperlicher Grundlagen. „Ein Schwerpunkt war der taktische Feinschliff unserer Formationen – insbesondere das Verhalten mit und gegen den Ball“, erklärt Trainer Lider Yilmaz. Ziel sei es gewesen, die Abläufe in beiden Spielphasen zu präzisieren und die Mannschaft für die entscheidende Phase der Saison zu schärfen.

Yilmaz bewertet die bisherige Saison entsprechend positiv, bleibt aber wachsam: „Trotz des kleinen Tiefs in den letzten drei Spielen dürfen wir mit unserem Punkteschnitt und der Art und Weise unseres Auftretens sehr zufrieden sein. Die Mannschaft hat großen Offensivdrang, starken Teamgeist und absoluten Willen gezeigt. Jeder trägt das Vereinswappen mit Stolz.“ Gleichzeitig mahnt er zur Bodenhaftung: „Aber: Noch ist nichts erreicht. Die Hinrunde war eine stabile Basis, auf der wir nun weiter aufbauen wollen.“

Tabellenführung als stabile Basis Mit 32 Punkten aus 15 Spielen und einem Torverhältnis von 33:21 überwintert der FC Isny auf Rang eins der Kreisliga A2 Bodensee. Die Bilanz von zehn Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen dokumentiert eine stabile Hinrunde.

Vertrauen und Zusammenhalt als Erfolgsfaktor



Ein Schlüssel zur starken Saison liegt im Mannschaftsgefüge. „Wir haben schnell ein gemeinsames Verständnis entwickelt – sowohl sportlich als auch menschlich“, sagt Yilmaz. Das Vertrauen sei nicht nur innerhalb des Teams gewachsen, sondern im gesamten Verein.

Der Trainer betont die Bedeutung des Umfelds: „Auch meine Trainerkollegen, Betreuer, der Vorstand, Ehrenmitglieder und unsere Fans tragen einen wichtigen Teil dazu bei. Besonders unsere AH ist ein enormer Mehrwert für den Verein.“

Defensive Naivität als Lernprozess



Trotz der Tabellenführung sieht Yilmaz klare Ansatzpunkte für Verbesserungen. Seine Mannschaft will „aggressiv, bissig und emotional auftreten – aber immer im Rahmen der Regeln“. Leidenschaft sei ein zentraler Bestandteil des Erfolgs, dürfe aber nicht in Disziplinlosigkeit münden.

Ein weiteres Thema war die defensive Stabilität. „Teilweise haben wir jedoch zu naiv verteidigt. Die Bedeutung eines Gegentors wurde phasenweise etwas zu locker genommen.“ Zwar habe die Mannschaft häufig die Qualität gezeigt, Rückstände aufzuholen, doch darauf könne man sich nicht verlassen. „Manchmal läuft die Zeit davon oder an einem schwächeren Tag fällt der Ausgleich oder Siegtreffer nicht mehr.“ Diese Punkte seien offen analysiert, klar angesprochen und in der Vorbereitung gezielt trainiert worden.

Yilmaz formuliert dabei einen klaren Anspruch: „Ich bin überzeugt, dass wir das als Spitzenteam künftig besser lösen werden – und auch müssen.“

Keine Transfers – Vertrauen in den bestehenden Kader



Während viele Konkurrenten personell nachjustierten, setzt Isny auf Kontinuität. „Ich war und bin mit dem Kader sowie mit meinem Trainerteam sehr zufrieden. Daher waren keine Neuzugänge notwendig. Spieler entwickeln sich im Laufe einer Saison weiter und übernehmen neue Rollen – solche Entwicklungsschritte sind für mich wie Neuzugänge. Zudem kehren Spieler nach Verletzungen zurück, die uns zusätzliche Qualität und Tiefe geben.“ Angesichts der noch ausstehenden 15 Spiele werde jeder gebraucht: „Die Rückrunde wird lang und intensiv – jeder wird gebraucht und zu seiner Zeit wichtig sein.“

Klare Ambitionen im Titelrennen



Die Tabelle zeigt ein enges Rennen. Hinter Isny folgen der SV Amtzell mit 30 Punkten und die SpVgg Lindau mit 29 Zählern. Dahinter lauern weitere Teams wie der TSV Schlachters und der SV Eglofs mit jeweils 27 Punkten.

"Unser Ziel ist klar: Wir wollen am Ende ganz oben stehen. Wir konzentrieren uns auf uns selbst, denken von Spiel zu Spiel und wollen uns taktisch wie individuell stetig verbessern. Wenn wir bereit sind, den notwendigen Aufwand zu betreiben und in gewissen Phasen auch zu verzichten, können wir für diesen Willen belohnt werden", sagt Yilmaz

„Respekt an alle Teams und Trainer – jedes Spiel ist anspruchsvoll. Wer sich in dieser starken Liga durchsetzt, wird auch in der Bezirksliga bestehen können. Genau dieses Team wollen wir sein.“