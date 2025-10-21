FC Isny - TSV Ratzenried 3 : 2

Vor einer stattlichen Kulisse von knapp 300 Zuschauern fand das Derby mit Ratzenried statt.
Isny begann konzentriert und konnte bereits in der 10. Spielminute nach schönem Angriff
durch M. Gabelica das 1 : 0 erzielen. Der FC drückte weiterhin und erspielte sich weitere
Torchancen. Von den Gästen aus Ratzenried war offensiv wenig zu sehen, Isny spielte zu
dominant. Ab Mitte der 1. Hälfte machte sich der FC selbst das Leben schwer, durch
unnötige Ballverluste und unkonzentriertes Auftreten ermöglichte man dem Gegner mehr
Ballbesitz. So musste man völlig unnötig kurz vor der Halbzeit den Ausgleich nach
zögerlichem Abwarten im eigenen 16 er hinnehmen. In der 2. Hälfte zeigte sich das gleiche
Bild, viele Abspielfehler und gelegentliche gut gespielte Aktionen wechselten ständig. Eine
dieser guten Aktionen ergaben durch G. Bayrak in der 64. Minute hochverdient das 2 : 1.
Keine 10 Minuten später erhöhte E. Soydemir nach dem einzigen Fehler des gut
aufgelegten gegnerischen Torhüters das entscheidende 3 :1. Kurz vor Schluss schenkte der
FC dem Gegner durch ein weiteres unnötiges Eigentor noch einen Treffer zum 3 : 2
Endstand. Als Fazit der Partie könnte man sagen : Nicht überragend gespielt, aber den
Gegner 90 Minuten beherrscht, keine herausgespielte gegnerische Torchance zugelassen,
und dennoch durch eigene Nachlässigkeiten 2 Tore kassiert.
TG
Thomas Grimm