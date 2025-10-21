FC Isny - TSV Ratzenried 3 : 2

Vor einer stattlichen Kulisse von knapp 300 Zuschauern fand das Derby mit Ratzenried statt.

Isny begann konzentriert und konnte bereits in der 10. Spielminute nach schönem Angriff

durch M. Gabelica das 1 : 0 erzielen. Der FC drückte weiterhin und erspielte sich weitere

Torchancen. Von den Gästen aus Ratzenried war offensiv wenig zu sehen, Isny spielte zu

dominant. Ab Mitte der 1. Hälfte machte sich der FC selbst das Leben schwer, durch

unnötige Ballverluste und unkonzentriertes Auftreten ermöglichte man dem Gegner mehr

Ballbesitz. So musste man völlig unnötig kurz vor der Halbzeit den Ausgleich nach

zögerlichem Abwarten im eigenen 16 er hinnehmen. In der 2. Hälfte zeigte sich das gleiche

Bild, viele Abspielfehler und gelegentliche gut gespielte Aktionen wechselten ständig. Eine

dieser guten Aktionen ergaben durch G. Bayrak in der 64. Minute hochverdient das 2 : 1.

Keine 10 Minuten später erhöhte E. Soydemir nach dem einzigen Fehler des gut

aufgelegten gegnerischen Torhüters das entscheidende 3 :1. Kurz vor Schluss schenkte der

FC dem Gegner durch ein weiteres unnötiges Eigentor noch einen Treffer zum 3 : 2

Endstand. Als Fazit der Partie könnte man sagen : Nicht überragend gespielt, aber den

Gegner 90 Minuten beherrscht, keine herausgespielte gegnerische Torchance zugelassen,

und dennoch durch eigene Nachlässigkeiten 2 Tore kassiert.

TG

Thomas Grimm