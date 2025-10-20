FC Isny - SV Eglofs 3 : 1

Das Lokalderby zwischen dem FC Isny und dem SV Eglofs konnte der gastgebende FC Isny mit 3 : 1 erfolgreich für sich gestalten. Der FC Isny begann die Partie mit schwungvollen Attacken über die stark aufspielenden Flügelstürmer G. Bayrak und F. Aljedian. Etliche Chancen zur Führung für den FC blieben leider ungenutzt. Eglofs konnte durch geschicktes Anlaufen die Isnyer Defensive immer wieder unter Druck setzen, die Isnyer Abwehrspieler leisteten sich in der 1. Hälfte mehrmals Abspielfehler und Tändeleien, die allerdings nicht vom Gegner genutzt wurden. So dauerte es knapp 20 Minuten bis der gut aufgelegte E. Soydemir eine Standardsituation mit einem schön angesetzten Kopfball das 1 : 0 für den FC Isny erzielte. Mit diesem Ergebnis wurden dann auch die Seiten gewechselt. Mit Beginn der 2. Hälfte stabilisierte Isny sein Defensivverhalten, die Mitte über S. Tarhan und M. Güttinger gewann zunehmend die Zweikämpfe und konnte immer wieder geschickt die pfeilschnellen Flügelspieler in Szene setzen. Binnen 4 Minuten erhöhte Isny dann per Doppelschlag durch erneut E. Soydemir und F. Aljedian im Nachgang auf das spielentscheidende 3 : 0. Weitere Möglichkeiten blieben leider ungenutzt. Eglofs konnte in der Schlussminute nach einem gehaltenen Elfmeter per Nachschuss auf 3 : 1 verkürzen. Isny wechselte in der Schlussphase noch einmal gehörig durch, dennoch konnte der nie aufsteckende Gegner kein weiteres Tor erzielen. Alles in Allem bot der FC eine gelungene Gesamtleistung mit einzelnen Schwächen im Abschluss und Spielaufbau, jedoch war der verdiente Erfolg gegen den Tabellendritten nie gefährdet.