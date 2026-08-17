FC Isny stürmt in die Bezirksliga, Baindt gewinnt 6:2 gegen Ailingen

– Foto: Reiner Uhlenbrook

Der SV Kressbronn rettete gegen die SG Baienfurt in einer dramatischen Schlussphase noch ein 2:2, während sich der FV Ravensburg II und die SGM Unterzeil/Seibranz beim 1:1 die Punkte teilten. Das erste große Ausrufezeichen setzte der SV Baindt mit einem furiosen 6:2 gegen die TSG Ailingen, während der TSV Tettnang gegen den SV Aichstetten eine 2:0-Führung noch aus der Hand gab und sich mit einem 2:2 begnügen musste. Einen bemerkenswerten Einstand feierte Aufsteiger FC Isny mit dem klaren 4:0 beim SV Weingarten, das nach einer Gelb-Roten Karte mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl spielte. Der SV Vogt wiederum drehte gegen Aufsteiger TSV Berg II einen zweimaligen Rückstand und sicherte sich mit einem 3:2 die ersten drei Punkte der neuen Saison.

Vor 500 Zuschauern lieferten sich der VfL Brochenzell und die Union Meckenbeuren/Kehlen einen intensiven Schlagabtausch, der am Ende keinen Sieger fand. Die Gäste erwischten den besseren Start, als Jonas Weishaupt in der 19. Minute das 0:1 erzielte. Die Hausherren antworteten jedoch zügig: Abdulsamet Yazici glich in der 25. Minute zum 1:1 aus. Noch vor der Halbzeitpause drehte Brochenzell die Begegnung, nachdem Jakob Feirle in der 44. Minute das 2:1 markierte. Nach dem Seitenwechsel schlug die Union zurück. Jonas Fischer erzielte in der 58. Minute den Treffer zum 2:2-Ausgleich. In einer umkämpften Schlussphase schwächten sich die Gäste, als Niels Jansen in der 86. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung.

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Eine klare Angelegenheit erlebten die Fans beim Aufeinandertreffen des SV Oberzell und des SV Maierhöfen/Grünenbach. Während der erste Durchgang noch ohne Tore verstrich, schlug der Favorit im zweiten Spielabschnitt binnen weniger Minuten eiskalt zu. Den Torreigen eröffnete Steffen Friedrich, der in der 59. Minute die 1:0-Führung für die Hausherren erzielte. Danach schlug die Stunde von Jonas Metzler: Mit einem schnellen Doppelpack in der 65. Minute zum 2:0 und in der 68. Minute zum 3:0-Endstand sorgte er für die Entscheidung zugunsten des SV Oberzell, der damit einen souveränen Heimerfolg verbuchen konnte. ---



Der FV Ravensburg II ging durch Linus Mahle in der 28. Minute in Führung, doch Florian Buffler stellte für die SGM Unterzeil/Seibranz bereits in der 39. Minute auf 1:1. Weitere Tore fielen nicht, Ravensburg II und Unterzeil/Seibranz starten damit jeweils mit einem Punkt in die neue Spielzeit.

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Der SV Baindt lieferte zum Auftakt ein offensives Spektakel und überrollte die TSG Ailingen nach Toren von Tobias Fink (36.), Leon Geng (48.), Philipp Thoma (54.), Jan Fischer (64., 73.) und Kevin Lang (90.+3) mit 6:2; für Ailingen trafen Jannik Walch (56.) und Hakan Dogan per Foulelfmeter (90.+5). Besonders nach der Pause zog Baindt davon und machte aus dem knappen 1:0 innerhalb von 18 Minuten ein deutliches 4:1.

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Vor 99 Zuschauern und erwischte der TSV Tettnang einen Start nach Maß: Gianluca Vulpis traf bereits in der 3. Minute zum 1:0, Timo Barthel erhöhte in der 33. Minute auf 2:0. Doch der SV Aichstetten schlug zurück, zunächst durch Luis Fleck (49.), dann durch Niklas Schwarz (78.) zum 2:2-Ausgleich. Tettnang musste sich damit trotz einer Zwei-Tore-Führung mit einem Punkt begnügen, während Aichstetten sich nach dem Rückstand noch einen Zähler erarbeitete.

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Was für ein Ende in Kressbronn: Aufsteiger SG Baienfurt führte durch Stefan Sauter (8.) und Nico Linder (71.) lange mit 2:0, ehe Elias Wiesener (90.) den Anschluss herstellte und Liam Gierer (90.+2) dem Landesliga-Absteiger doch noch das 2:2 rettete. In der hektischen Schlussphase sah zudem Luka Föger vom SV Kressbronn in der 90. Minute die Rote Karte. Baienfurt verpasste damit trotz einer Zwei-Tore-Führung den perfekten Start, nimmt aus seinem ersten Bezirksligaspiel aber ebenso einen Punkt mit wie Kressbronn.

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Aufsteiger FC Isny hat bei seinem Bezirksliga-Debüt gleich ein eindrucksvolles Zeichen gesetzt und den SV Weingarten durch Treffer von Gökhan Bayrak (30.), Feras Abo Aljedian (60., 72.) sowie ein Eigentor von Oleksander Prus (89.) mit 4:0 besiegt. Für Weingarten wurde die Aufgabe nach der Gelb-Roten Karte gegen Sviatoslav Melnyk in der 56. Minute zusätzlich erschwert, und Isny nutzte die Überzahl konsequent.

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Der TSV Berg II führte bei seinem ersten Bezirksligaspiel durch Ensar Ajdarpasic (11.) und nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Manfred Kraus per Foulelfmeter (18.) erneut durch Johannes Moser (34.), doch der SV Vogt antwortete umgehend. Dennis Szembek traf in der 36. Minute zum 2:2, ehe Kaan Basar bereits in der 40. Minute den späteren 3:2-Endstand herstellte. Vogt belohnte sich damit für eine starke Reaktion auf zwei Rückstände und startet mit drei Punkten in die Saison.

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