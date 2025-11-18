FC Isny - SGM HENOBO 0 : 2

Nach gut eineinhalb Jahren musste der heimische FC gegen die SGM HENOBO eine schmerzhafte 0 : 2 Niederlage hinnehmen. Die SGM beherrschte in den ersten 30 Minuten den FC auf dem Kunstrasenplatz mit schnellem Direktspiel und enormem Tempo auf die immer gefährlichen Spitzen. Bereits nach 25 Minuten führte HENOBO mit 2 : 0 beim Tabellenführer. Isny konnte, stark ersatzgeschwächt, nach einer halben Stunde die ersten gefährlichen Angriffe starten, ein Torerfolg war jedoch bis zur Pause nicht zu verzeichnen. In der 2. Hälfte verstärkte der FC den Druck auf den Gegner, die Torlatte, eine vielbeinige Abwehr, Pech und ein überragender Torhüter verhinderten jedoch einen Torerfolg für den FC. Der FC ließ am gestrigen Sonntag einfach zu viele klare Chancen liegen. Die Spielpause in der nächsten Woche kommt dem FC sicher gelegen, um für die restlichen Spiele in 2025 noch einmal Kraft und Energie zu tanken.

Thomas Grimm