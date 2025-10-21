FC Isny- SG SV Achberg 2 : 1

Mehr Mühe als erwartet hatte der heimische FC mit dem Gegner aus Achberg. Allerdings muss man der Mannschaft des FC Isny zugute halten, daß mittlerweile 8 Positionen des Stammkaders verletzungsbedingt ausgefallen sind, also keine leichte Aufgabe für Trainer Lider Yilmaz und sein Team.

Isny begann standesgemäß mit viel Druck und konnte nach mehreren glücklosen Versuchen nach schöner Einzelaktion in der 17. Minute das 1 : 0 durch G. Bayrak erzielen. Isny blieb am Drücker und erhöhte in der 31. Minute im Nachschuss durch M. Gabelica auf 2 : 0. Der nie aufsteckende Gegner Achberg blieb weiter mit Kontern gefährlich und verkürzte kurz vor der Pause auf 2 : 1. Nach der Halbzeit wogte das Spiel beiderseits hin und her, klare Chancen wurden hier reihenweise versiebt. Torhüter B. Pelz, der einen “ Bombentag " erwischte, hielt seine Mannschaft mit mehreren spektakulären Paraden im Spiel und so blieb es letztlich beim 2 : 1 für den FC Isny, etwas glücklich, aber nicht unverdient aufgrund der kämpferischen Leistung der jungen Mannschaft.