FC Isny mit neuem Trainer-Team

Nachdem der FC Isny nach drei Jahren mit Misel Saric als Trainer der ersten Mannschaft eine durchweg positive Entwicklung verzeichnen konnte, darf man nun gespannt ein neues Trainer Team vorstellen.

Mit Lider Yilmaz kommt ein gebürtiger Isnyer an seine alte Wirkungsstätte zurück. Lider hatte in der Jugend beim FC Isny selbst Fußball gespielt bis zur D Jugend. Später zog er mit seiner Familie nach München und konnte bereits mit 26 Jahren erfolgreich die Trainer B Lizenz erwerben. In seiner letzten Trainerstation bei Türkgücü München führte er die u19 und u17 Junioren jeweils zur Meisterschaft. Zuvor verzeichnete er bereits Erfolge bei den Aktiven des FC Weidach, wo er die Mannschaft zum Aufstieg führte. Durch seine Selbständigkeit in Memmingen hat Lider nun die Möglichkeit das "Herzensprojekt" FC Isny zu übernehmen, auf das er sich nach eigener Aussage sehr freue und so der Herausforderung im Allgäu mit viel Energie und Vorfreude entgegenblickt.