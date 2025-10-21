FC Isny - FC Wangen II 3 : 1

Zum Saisonauftakt traf der heimische FC Isny auf den Pokalgegner der letzten Woche, den FC Wangen II. Im Gegensatz zum Pokalspiel präsentierte sich der FC Isny mit einer anderen Formation und mit einer ganz anderen Einstellung. Von Beginn an wurde der Gegner mit Tempo und gut vorgetragenen Angriffen unter Druck gesetzt. Lediglich die mangelnde Chancenverwertung und ein gut haltender gegnerischer Torhüter, B. Bühler, verhinderten eine frühe und klare Führung für den Gastgeber. So erspielte sich der FC Isny in der ersten Hälfte allein sechs klarste Torchancen, die jedoch allesamt vergeben wurden. So war es nicht verwunderlich, dass Wangen nach einem unberechtigten Freistoß mit 0 : 1 in Minute 23 in Führung ging. Der unsicher leitende Schiri war auch weiterhin in seinen Entscheidungen nicht glücklich und unterbrach häufig durch eine fast lautlose Pfeife den Spielfluss des FC Isny. Mit diesem Ergebnis wurden dann die Seiten gewechselt. In Hälfte 2 erhöhte Isny noch mehr den Druck und in Minute 56 erzielte der gross aufspielende M. Güttinger das vielumjubelte 1 : 1. Nachdem kurze Zeit später der FC Wangen die erneute Führung vergab, brachte erneut M. Güttinger mit dem 2 : 1 den heimischen FC auf die Siegerstrasse. Mit klugen Wechseln durch Trainer L. Yilmaz wurden weitere Chancen für das nicht aufgebende Wangen verhindert und M. Gabelica erzielte in der 85. Minute das entscheidende 3 : 1. Mit einer besseren Chancenverwertung wäre ein deutlicherer Erfolg durchaus möglich gewesen, aber erst muss man sich auch Chancen erspielen, bevor man solche dann auch vergeben kann. Ein Lob an die gut aufgelegte Mannschaft des FC Isny und Gratulation zu den ersten 3 Punkten.

TG