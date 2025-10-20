FC Isny - FC Scheidegg 2 : 0

Bei stürmischem Wetter trafen am Sonntag zwei alte bekannte Mannschaften aufeinander, hatte Scheidegg doch vor 2 Jahren im Aufstiegsrennen die Nase vorne.

Beide Mannschaften begannen konzentriert und bemühten sich um ein sicheres Aufbauspiel. So war es nicht verwunderlich, dass Torraumszenen in dieser 1. Hälfte Mangelware blieben, beide Teams egalisierten sich auf dem Spielfeld. Dennoch hatte der FC Isny die besseren Gelegenheiten, bei etwas mehr Glück und Konzentration im Abschluss wäre eine frühe Führung für den FC Isny möglich gewesen. So dauerte es bis zur 42. Minute bis der gut aufspielende F. Pausch im Nachschuss das 1 : 0 für Isny erzielte. Nach der Pause änderte sich nicht viel am Spielverlauf, Scheidegg zeigte spielerische Klasse, vergaß aber den entscheidenden Torabschluss. Isny hielt dagegen und zeigte sich in puncto Einstellung und Laufbereitschaft stark verbessert. Beide Teams vergaben hier klare Torchancen. Kurz vor Spielende erhöhte A. Basik zum entscheidenden 2 : 0 für Isny. Damit gelang dem FC ein weiterer Heimerfolg, der zwar etwas glücklich, aber nicht unverdient eingefahren wurde, eine gute Basis für die weiteren schweren Begegnungen ist geschaffen.