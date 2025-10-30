FC Ismaning will Tabellenführer TSV 1860 II ärgern

Trainer Muriqi setzt auf Rückkehr von Abwehrchef Weber, um gegen die Löwen-Talente wichtige Punkte im Abstiegskampf zu holen.

Der FC Ismaning war schon immer ein besonderer Fußballverein, bei dem alles etwas anders ist. Diese Saison in der Bayernliga ist die Besonderheit des Vereins, dass er sich gegen die besten Teams der Liga leichter tut als gegen die Kellerkinder. Und nun kommt keine gute Mannschaft, sondern die beste! Am Sonntag (13 Uhr) empfängt Ismaning den Tabellenführer TSV 1860 München II.

Vor ein paar Wochen hätte man noch von einem der Liga enteilten Tabellenführer gesprochen. Das hat sich ein Stück weit erledigt, weil die Löwen-Talente in den jüngsten drei Spielen zweimal verloren haben. Ziemlich überraschend waren die Pleiten gegen die Kellerkinder Hauzenberg und Nördlingen. Am Mittwoch gewann 1860 II 3:0 gegen Geretsried, schaffte den Turnaround und führt die Tabelle wieder einen Punkt vor Landsberg an.

Die Ismaninger haben schon die Topteams Erlbach (3.) und Kirchanschöring (5.) im eigenen Stadion besiegt, aber Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi möchte daraus keine Schlüsse auf Sechzig ziehen. „Die sind taktisch und läuferisch noch einmal eine ganz andere Nummer als die anderen Spitzenmannschaften“, sagt der Coach. Muriqi kennt die Zweite Mannschaft der Blauen, denn unter Frank Schmöller war er dort Co-Trainer und weiß, dass diese Mannschaft quasi unter Profibedingungen arbeitet.

Die Ismaninger haben sich zuletzt mit den Niederlagen in Nördlingen und Kottern das Leben selbst schwer gemacht. Der Abstand zur Abstiegszone ist nicht mehr so komfortabel, aber vielleicht passt da der Tabellenführer ganz gut. „Wir haben nichts zu verlieren“, ist die klare Botschaft des Trainers.

Die jüngsten Niederlagen könnten auch mit den zwei Spielen Sperre zusammenhängen, die Daniel Weber nach seiner Roten Karte absitzen musste. Nun ist der Abwehrchef wieder an Bord und es braucht keine abenteuerlichen Experimente mehr. Zuletzt in Kottern gab der offensive Dimitrios Vourtsis den Innenverteidiger. Nach seiner Verletzung ist auch Dominik Krizanac wieder voll im Training, wobei die Tendenz eher Richtung Einwechselspieler geht. Zuletzt haben die Außenverteidiger einen guten Job gemacht.

Der Ismaninger Trainer hat genügend Alternativen in allen Mannschaftsteilen, zumal sich auch Jeremie Zehetbauer wieder um einen Platz in der Startelf bewirbt. Der Trainer sagt aber auch, dass es in der Saison immer wieder Aufstellungen gab, bei denen er sich in der ersten Hälfte ärgerte: „Du hast als Trainer immer eine bestimmte Idee, aber die funktioniert nicht immer“, sagt Muriqi. Gegen die Löwen-Talente wird er eine Formation suchen, die hart arbeitet, den Zweikampf sucht und als Spielverderber dem Tabellenführer nicht die Chance gibt, ins Spielen und ins Laufen zu kommen. Wenn man 1860 Platz lässt, hat man ein Problem. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer – Liuzza, Weber, Maxhuni, Pollio – Streibl, P. Kuhn (Bashota), Vourtsis, Thies, Kozica (Zehetbauer) – Cazorla.