FC Ismaning will im Allgäu gegen Kottern wichtige Punkte sichern

Trainer Muriqi fordert nach der Niederlage gegen Nördlingen mehr Einsatz von seiner jungen Mannschaft im Abstiegsduell.

„Wir haben unsere Wunden geleckt.“ Xhevat „Jacky“ Muriqi, Fußballtrainer des FC Ismaning, hat mit seiner Mannschaft die Niederlage in Nördlingen weggeatmet. Das ist auch wichtig, weil beim TSV Kottern (Samstag, 14 Uhr) ein noch viel wichtigeres Bayernliga-Match auf dem Plan steht.

Mit der ziemlich ärgerlichen Niederlage vom vergangenen Wochenende hat der Elfte Ismaning den Vorsprung auf die direkt dahinter liegenden Nördlinger bis auf ein Pünktchen eingebüßt, aber wirklich ernst wird es bei Rang 14, dem ersten Platz für die Teilnahme an der Abstiegsrelegation. Genau dort steht der TSV Kottern, auf den die Blau-Weißen noch einen einigermaßen komfortablen Abstand von sieben Zählern haben. Bei der Dienstreise ins Allgäu ist Verlieren verboten, weil es bei einer Niederlage nach hinten wieder eng wird.

Muriqi muss nach dem 1:2 in Nördlingen nicht alles umkrempeln, weil nicht alles schlecht war und der Gegner keinen Deut besser. Der Trainer belässt es aber auch nicht bei der Erkenntnis, dass die Ismaninger den entscheidenden Fehler in einer offenen Partie gemacht und deshalb verloren haben. „Wir müssen wieder giftiger werden“, sagt Muriqi, dessen Team in dieser Saison auch die besten Mannschaften der Liga mit diesem Engagement in Probleme brachte. Zudem bemängelt er nicht zum ersten Mal, dass die junge Ismaninger Truppe manchmal zu brav ist. Bei potenziell gefährlichen Angriffen des Gegners brauche es ab und an das kleine Foul, um sich auf dem Platz wieder ordnen zu können.

Da passt es ganz gut, dass Fabian Streibl wieder dabei ist. Der Sechser ist zweifelsohne einer der besten Ismaninger Spieler und zentral für die Stabilität des Gebildes. In der Vorwoche wurde er wegen eines zwickenden Oberschenkels lieber geschont, um einer gravierenderen Verletzung vorzubeugen.

Eine offene Frage für das Gastspiel in Kottern ist die Torwartfrage. Während der Gehirnerschütterung von Lukas da Silva-Pötzinger zeigte Retzer ordentliche Spiele. Zuletzt kehrte der im Sommer als Nummer eins geholte da Silva-Pötzinger ins Tor zurück. Vor Kottern lässt Muriqi die Entscheidung offen und verweist darauf, dass der Torwart das kleinste Problem sein wird.

Ganz vorne ist unterdessen klar, dass der Coach nicht an Sandro Cazorla rüttelt. Der Mittelstürmer startete ausgezeichnet in die Saison, traf zuletzt aber nur noch zweimal in acht Spielen. Mit bisher sieben Saisontoren ist er hochgerechnet immer noch Kandidat für 15 Saisontreffer, was so ein bissen die Messlatte guter Torjäger ist. Der Trainer zeigt sich sehr zufrieden mit dem Angreifer, der dem Team viel hilft, Bälle festmacht und auch defensiv einen guten Job macht. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: da Silva-Pötzinger – Pollio, Wild, Maxhuni, Kübler – Streibl, P. Kuhn, Kozica (Vourtsis), Shcherbyna (Ouro-Akpo Adjai), Thies – Cazorla.