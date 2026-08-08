FC Ismaning wartet seit vier Jahren auf Sieg gegen Deisenhofen

Auf dem richtigen Weg: Ismaning (Alessandro Cazorla; r.) ist solide in die Bayernligasaison gestartet. – Foto: Dieter Michalek

Am Samstag tritt der FC Ismaning beim FC Deisenhofen an. Der letzte Sieg gegen den Rivalen liegt genau vier Jahre zurück – seitdem gab es fünf Niederlagen.

In den vergangenen Jahren spielte immer wieder die Spitzenmannschaft Deisenhofen gegen Ismaninger, die in Richtung Abstiegsplätze blickten. In dieser noch jungen Saison sind beide Vereine zumindest statistisch auf Augenhöhe mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen. Für Ismanings Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi ist Deisenhofen weiterhin eine der großen Nummern in der Bayernliga.

Diesen Samstag (14 Uhr) tritt der FC Ismaning beim FC Deisenhofen an und das ist genau einen Tag vor dem vierten Jahrestag des letzten Sieges gegen den Club aus dem Süden des Landkreises. Am 9. August 2022 feierte der FC Ismaning einen krachenden 5:1-Heimsieg. Danach folgten fünf Deisenhofener Siege bei zwei Unentschieden. Nun wäre es wieder einmal Zeit, den Bock umzustoßen und die negative Serie zu beenden.

Der Verein aus dem Münchner Süden ist immer so ein bisschen ein Vorbild für den FC Ismaning. „Deisenhofen hat eine sehr eingespielte Mannschaft und schafft es immer wieder, die eigene Jugend einzubinden“, sagt Muriqi. Genau diesen Weg würden die Ismaninger auch zu gerne begehen, um ohne große Transfers die Herrenmannschaft auf dem hohen Amateurlevel zu halten.

Der ukrainische Angreifer Serhii Shcherbyna gehört zu den Spielern, die über die eigene U19 nach oben gekommen sind. Er steht bei mittlerweile 28 Bayernliga-Einsätzen (fünf Tore), aber in Deisenhofen kann er nur von außen Daumen drücken. Der Stürmer ist rotgesperrt und das macht den Platz frei für den zuletzt verletzten Sandro Cazorla.

In der Offensive des FCI soll auch Kubilay Celik eine große Rolle spielen und ein erstes Zeichen war das 3:1 gegen Landshut kurz nach seiner Einwechslung. Nach zwei Einwechselungen brennt der Außenstürmer darauf, in die Startelf zu kommen. „Er ist fußballverrückt“, sagt Jacky Muriqi, „den muss man eher etwas bremsen.“ Nach dem starken Auftritt gegen Landshut gibt es auch nicht die großen Gründe, etwas zu ändern. Das letzte Spiel war von vorne bis hinten stark und bestätigte den richtigen Weg der Ismaninger.

Das Glück für Celik könnte sein, dass Vito Liuzza angeschlagen ist und damit in der Offensivabteilung ein Platz frei werden könnte. Mittelfristig könnte den auch wieder der hochveranlagte Alessio Thies ins Visier nehmen. Nach vier Monaten Verletzungspause steigt Thies kommende Woche wieder voll in das Mannschaftstraining ein und dürfte nach Deisenhofen auch wieder als Einwechselspieler auf dem Spielberichtsbogen stehen. Der breite Kader könnte in dieser Saison noch für das eine oder andere Luxusproblem sorgen. (nb)