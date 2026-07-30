FC Ismaning wartet als einziger Verein noch auf erstes Ligator

Mit ruhiger Hand: FCI-Trainer Xhevat Muriqi sieht keinen Grund für große Änderungen. – Foto: Dieter Michalek

Nach 180 Minuten Bayernliga haben die Blau-Weißen noch kein eigenes Tor erzielt. Am Freitag empfangen sie die SpVgg Landshut, die mit sechs Punkten anreist.

180 Minuten sind in der Bayernliga gespielt und es steht bei nur noch wenigen Vereinen die Null. Vier Clubs haben noch keinen Punkt gesammelt, einer hat noch kein Gegentor kassiert – dann kommt der FC Ismaning. Als einziger Verein warten die Blau-Weißen noch auf das erste eigene Ligator. Bislang sahen sie den Ball nur einmal im Ziel, beim 1:2 im Pokal gegen Rosenheim. Die nächste Möglichkeit besteht nun im Heimspiel gegen die SpVgg Landshut (Freitag, 18.30 Uhr).

Die SpVgg Landshut war über Jahrzehnte eine große Nummer im bayerischen Fußball und war Urgestein der Bayernliga, als diese noch unter der 2. Bundesliga die dritthöchste Spielklasse in Deutschland war. Das ist aber lange her und zuletzt kickte der niederbayerische Traditionsverein bis 2015 in der Bayernliga. Nun ist er zurück mit einer ziemlich spannenden Mannschaft, weil diese zusammengewachsen ist und einen starken Ruf hat. Auch der Ismaninger Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi hat viel Positives gehört: „Wenn du die spielen lässt, dann hast du ein Problem. Die können zocken.“ Mit sechs Punkten aus den ersten beiden Ligaspielen hat der Aufsteiger schon ein Ausrufezeichen gesetzt.

Diese Zocker-Qualitäten benötigt nun auch die Ismaninger Mannschaft, bei der diese Saison in etwa der halbe Kader ausgetauscht wurde. Mit dem neuen Personal befindet sich der FCI noch in einem Findungsprozess, den Muriqi auch ohne das geschossene Saisontor Nummer eins auf einem guten Weg sieht. „Der letzte Pass Richtung Tor kommt bei uns schon an“, sagt er, „wir müssen nur noch die Bälle am Ende ins Tor bringen.“ Man mache vieles richtig und habe derzeit keinen Grund, mit wilden Änderungen in der Mannschaft für Hektik zu sorgen.

„Wir sind beim Torabschluss bislang nicht so überzeugend“, sagt Jacky Muriqi. Und er betont, dass man Tore auch ohne Schönheitspreise erzielen kann: „Im Fußball funktioniert es, wenn man das Glück einfach zwingt.“ Taktisch bedeutet das für den Coach, dass der Strafraum dann auch einmal mit vier bis fünf Spielern bei Angriffssituationen besetzt sein muss. Dann steigt auch die Chance, dass ein vom Torwart abgewehrter oder von Spielern abgefälschter Ball vor einem Ismaninger Bein landen kann.

Nach der Englischen Woche zum Saisonstart hat es ganz gut getan, diesmal wieder mehr Zeit für das Training zu haben. Jacky Muriqi hat einen breiten Kader für Landshut zur Verfügung und er ist auch ganz zufrieden, dass der Gegner mit sechs Punkten kommt. Das nimmt etwas den gefühlten Druck, gewinnen zu müssen. (nb)