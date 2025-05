FC Ismaning: Viel Arbeit bei der Kaderplanung

Beim jüngsten Heimspiel gegen den TSV Rain verabschiedete der FC Ismaning eine ganze Reihe von Spielern mit Lorenz Becherer, Leon Bucher, Alexander Jobst, Robert Rohrhirsch, Kaan Aygün, Peter Schädler, Duje Vukman oder Hiroto Yamashita. Die meisten Spieler verlassen den Verein mit unbekanntem Ziel. Peter Schädler bat um die Vertragsauflösung, während der Verein mit dem dauerverletzten Alexander Jobst auch wegen seines Alters (35) nicht weitermachen wollte. Kaan Aygün scheint von einem Engagement in Baller League oder Icon League zu träumen, während sich Hiroto Yamashita künftig in der Regionalliga sieht. Dieser Karrieresprung dürfte ohne Angebote, ohne Kontakt und mit sprachlicher Barriere kompliziert werden.

Nicht unerwartet kommt der Karrieresprung von Torwart Lorenz Becherer, der sich in Ismaning extrem weiterentwickelt hat, er gilt als einer der besten Torhüter der Bayernliga. Als ein mitspielender Keeper mit großen Fähigkeiten am Fuß ist er besonders wertvoll. Der aus Ostbayern stammende Torwart entschied sich in der Heimat gegen Hankofen-Hailing und für den SV Erlbach. Becherer hat den Ismaningern in dieser Saison einige Punkte gewonnen mit seinen Heldentaten. Auch bei Außenverteidiger Leon Bucher dürfte es einen Karrieresprung geben in Richtung des semiprofessionellen Fußballs. Er hat aktuell ein Probetraining beim fränkischen Kultclub SpVgg Bayreuth (Regionalliga).