FC Ismaning verpasst Punktgewinn gegen TSV 1860 München II

Vermeidbare Fehler kosten dem FC Ismaning beim Heimspiel gegen den Tabellenführer trotz starker Leistung einen möglichen Ausgleich.

Ismaning – Je besser die Gegner sind, desto besser spielt auch der FC Ismaning Fußball. Im Heimspiel gegen den TSV 1860 München II hatte man bei der 1:2 (0:0)-Niederlage den Tabellenführer bedrohlich nah am Rande der Niederlage. Dennoch schließt Ismaning die Vorrunde der Bayernliga nur einen Platz vor den Abstiegs-Relegationsrängen ab, aber zumindest noch mit vier Punkten Vorsprung. Der couragierte Auftritt gegen die Nummer eins der Liga zeigte, dass der FCI auch wo ganz anders stehen könnte.

Die 260 Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit ein total ausgeglichenes Match, in dem der Tabellenführer nicht wirklich ins Laufen kam. Beide Teams neutralisierten sich mit wenigen Torszenen auf beiden Seiten. Das Remis nach 45 Minuten war absolut leistungsgerecht und für den FCI nach zuletzt zwei schmerzhaften Niederlagen ein kleiner Teilerfolg. Der Ismaninger Plan: etwas tiefer zu stehen und die Pässe der Junglöwen zu verhindern. Dazu kam der eine oder andere Nadelstich im Spiel nach vorne. Das sah alles richtig gut aus gegen die Sechzger, die auch zwei Spieler aus dem Drittliga-Kader mit an die Leuchtenbergstraße gebracht hatten.

Nach dem Seitenwechsel gaben die Ismaninger einen möglichen Überraschungscoup aus der Hand, weil man die entscheidenden Fehler machte. Samuel Althaus brachte den Spitzenreiter in Führung (54.). Abwehrchef Daniel Weber wollte einen weiten Ball nach vorne schlagen, traf den Ball aber nicht voll und der landete in den Füßen des Stürmers. Das war Pech in dieser Jahreszeit, in der man eben auf tiefen Plätzen kickt und der Faktor Zufall an Bedeutung gewinnt. Cristian Leone legte nach mit einem Foulelfmeter (74.), auch dieses Tor war bitter. Die Ismaninger hatten den Platz und genug Gelegenheit zu klären. Das passierte nicht – und so fing man sich einen Elfer, der Trainer Jacky Muriqi massiv auf die Palme brachte: „Den Elfer musst du wegen Dummheit geben. Wir wollten wieder einmal zeigen, wie cool wir sind.“ Letztlich blieb dann auch die Erkenntnis, dass man die entscheidenden Fehler gemacht hat, und das bestrafen die besten Mannschaften der Liga eben.

Im direkten Gegenzug brachte Giovanni Pollio Ismaning aber wieder heran und sorgte für ein spannendes Finale. Es war bezeichnend, dass den Ismaningern für das Tor ein genialer Spielzug gelingen muss, während auf der anderen Seite nur zwei Fehler dankend angenommen werden mussten. In der Schlussviertelstunde hatten die Ismaninger dann die Partie im Griff, versuchten alles und hatten auch die Torchancen, um – was verdient gewesen wäre – noch auszugleichen.