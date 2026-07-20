FC Ismaning verliert gegen 1860 Rosenheim – und scheitert in Runde eins

Schaut gut aus, reicht aber nicht: Jeremie Zehetbauer (l.) und dem FC Ismaning fehlt gegen Rosenheim noch der Zug zum Tor. – Foto: Dieter Michalek

Wenn der FC Ismaning Pokal spielt, dann erinnert man sich immer sofort an das legendäre Spiel gegen Borussia Dortmund in der ersten Runde im DFB-Pokal. In den vergangenen Jahren stellte sich das Thema selten, weil die Ismaninger auch meist die Quali für den bayerischen Toto-Pokal verpassten. Diesmal waren sie dabei, aber mit dem 1:2 (1:2) gegen den TSV 1860 Rosenheim nur kurz. Somit blieb mit dem Pokalspiel nur ein Härtetest vor dem Ligastart am Dienstag gegen den FSV Pfaffenhofen.

Beim Konter vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt

Der FCI hätte gegen den Bayernliga-Aufsteiger Rosenheim wahrlich nicht verlieren müssen. Genau genommen sah das Spiel des FCI über weite Strecken gut aus. Er hatte viel Ballbesitz und dazu auch spielerische Lösungen, um nach vorne zu kommen. Nur war am Strafraum des Gegners die Party vorbei. Den Ismaningern fehlte der letzte Zug zum Tor, und so ging es mit einem 0:0 und jeder Menge Ballbesitz dahin. Bezeichnend war Mitte der ersten Hälfte eine Szene, als Javin Bolte viel Platz hatte und im zentralen Mittelfeld bis zum Strafraum durch das Loch hätte laufen können. Der Ismaninger suchte nicht den Abschluss, sondern spielte den Ball weiter nach außen.