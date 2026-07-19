FC Ismaning verliert gegen 1860 Rosenheim 1:2 – und scheitert in Runde eins

Schaut gut aus, reicht aber nicht: Jeremie Zehetbauer (l.) und dem FC Ismaning fehlt gegen Rosenheim noch der Zug zum Tor. – Foto: Dieter Michalek

Der FC Ismaning ist in der ersten Runde des bayerischen Toto-Pokals ausgeschieden. Gegen den Bayernliga-Aufsteiger fehlte trotz viel Ballbesitz der letzte Zug zum Tor.

Wenn der FC Ismaning Pokal spielt, dann erinnert man sich immer sofort an das legendäre Spiel gegen Borussia Dortmund in der ersten Runde im DFB-Pokal. In den vergangenen Jahren stellte sich das Thema selten, weil die Ismaninger auch meist die Quali für den bayerischen Toto-Pokal verpassten. Diesmal waren sie dabei, aber mit dem 1:2 (1:2) gegen den TSV 1860 Rosenheim nur kurz. Somit blieb mit dem Pokalspiel nur ein Härtetest vor dem Ligastart am Dienstag gegen den FSV Pfaffenhofen.

Beim Konter vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt

Der FCI hätte gegen den Bayernliga-Aufsteiger Rosenheim wahrlich nicht verlieren müssen. Genau genommen sah das Spiel des FCI über weite Strecken gut aus. Er hatte viel Ballbesitz und dazu auch spielerische Lösungen, um nach vorne zu kommen. Nur war am Strafraum des Gegners die Party vorbei. Den Ismaningern fehlte der letzte Zug zum Tor, und so ging es mit einem 0:0 und jeder Menge Ballbesitz dahin. Bezeichnend war Mitte der ersten Hälfte eine Szene, als Javin Bolte viel Platz hatte und im zentralen Mittelfeld bis zum Strafraum durch das Loch hätte laufen können. Der Ismaninger suchte nicht den Abschluss, sondern spielte den Ball weiter nach außen.

Und dann kam auch das, was irgendwie kommen musste. Rosenheim bekam einen Konter, erwischte die Gastgeber komplett auf dem falschen Fuß, und Edis Muhameti traf dann auch bei der ersten echten Torchance des Landesliga-Meisters (37.). Sechs Minuten später erhöhte dann Noah Markulin auf 2:0 (43.) und die Ismaninger fühlten sich wie in einem schlechten Film. Vor dem völlig freien Abschluss, der nicht sonderlich schwierig war, kreiselte der Ball am und im Strafraum über rund 15 Stationen. Das sah nett aus, war aber nicht wirklich Bayernliga-Niveau aus der Sicht der Verteidiger. Ismaning ließ den Gegner einfach machen und dann darf man sich auch nicht beschweren.

Kurz vor dem Seitenwechsel traf noch Sandro Cazorla (45.) und sorgte für eine zumindest vom Ergebnis her spannende zweite Halbzeit. Dort hatte Ismaning wieder viel Ballbesitz und eine Effizienz nahe Null. Trotz aller Bemühungen gab es nicht diese eine große Chance, um sich mit dem Ausgleich zumindest in ein Elfmeterschießen zu retten. Von der Warte her sind brutal effiziente Rosenheimer nicht unverdient in die zweite Runde des Toto-Pokals eingezogen. Damit blieben kurz vor dem Start in die Bayernliga nette Ansätze, aus denen für eine sorgenfreie, erfolgreiche Saison dann aber Torchancen entwachsen müssen. (nb)

FC Ismaning – TSV 1860 Rosenheim 1:2 (1:2). FCI: Curran – Krizanac, Weber, Barho (69. Nduwu), Wild (71. Brill) – Rexhaj, P. Kuhn, Kübler (63. Shcherbyna), Zehetbauer (63, Shamolli), Bolte – Cazorla (63. Liuzza). Tore: 0:1 Muhameti (37.), 0:2 Markulin (43.), 1:2 Cazorla (45.). Schiedsrichter: Xaver Fabisch (Seehausen) – Zuschauer: 127.