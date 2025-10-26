FC Ismaning verliert beim TSV Kottern und rutscht Richtung Abstiegszone

Trainer Muriqi bleibt trotz der Niederlage und des schwindenden Vorsprungs auf die Abstiegsrelegation gelassen.

Der FC Ismaning hat bislang eine gute Saison gespielt und auch der Auftritt beim TSV Kottern konnte sich sehen lassen. Nur die Zahlen stimmten nicht, denn mit dem 1:3 (1:2) nähert sich der Bayernligist wieder der Abstiegszone.

Die Kotterner stehen auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz und das ist genau der Bereich der Tabelle, von dem sich die Ismaninger sich fernhalten möchten. Wie schon in der Vorwoche bei der ärgerlichen Niederlage in Nördlingen konnten sich die Ismaninger nicht viel vorwerfen. Sie waren keinen Deut schlechter als der Gegner und machten letztlich zu viele Fehler. „Ein Tor war noch ganz gut herausgespielt, aber die anderen beiden waren Standardsituationen und das war viel zu billig“, sagt Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi. Bitter war auch der frühe 0:2-Rückstand nach den Toren von Matthias Jocham (11.) und Achim Speiser (19.).

An dem schnellen Rückstand zerbrachen die Ismaninger Hoffnungen auf Punkte im Allgäu jedoch nicht. Relativ schnell gelang der Anschlusstreffer durch Altin Maxhuni (24.), der nun seinen ersten offiziellen Bayernligatreffer für den FCI im Lebenslauf stehen hat. Sein Distanzschuss wurde unhaltbar abgefälscht und damit war die Partie dann wieder offen. Für die Entscheidung zum 3:1 sorgte Marco Schad erst kurz vor Schluss (89.).

In der zweiten Halbzeit schoben die Ismaninger richtig an und hatten ein halbes Dutzend richtig guter Möglichkeiten für den Ausgleich, der verdient gewesen wäre. „Wir haben ein gutes Spiel gezeigt“, sagt Muriqi, „aber das Tor nicht gemacht. Ich kann den Jungs deshalb keinen Vorwurf machen.“ Den Trainer ärgerte es etwas, dass man ein hektisches, immer wieder unschönes Spiel hatte. Die Kotterner versuchten aus jedem Körperkontakt das Maximum herauszuholen und bekamen immer wieder Freistöße, die keinen Spielfluss aufkommen ließen.

Mit den jüngsten Niederlagen haben die Ismaninger Kicker die Chance vergeben, sich im Bayernligamittelfeld nach oben zu arbeiten. Muriqi bleibt bei dem nun auf vier Punkte geschmolzenen Abstand zur Abstiegsrelegation ganz entspannt. „Wir gewinnen gegen die in der Tabelle oben stehenden Vereine“, sagt Muriqi, „jetzt haben wir gegen unten stehende Teams verloren.“ In der Liga, in der jeder gegen jeden schlagen kann, sieht er 90 Minuten vor dem Ende der Hinrunde noch keine besorgniserregende Situation. (nb)

TSV Kottern – FC Ismaning 3:1 (2:1). FCI: Retzer – Liuzza, P. Kuhn, Maxhuni, Pollio – Streibl, Bashota (75. Zehetbauer), Vourtsis (80. Guinari), Thies, Ouro-Akpo Adjai (46. B. Kuhn) – Cazorla (56. Kozica). Tore: 1:0 Jocham (11.), 2:0 Speiser (19.), 2:1 Maxhuni (24.), 3:1 Schad (89.). Schiedsrichter: Quirin Demlehner (Eggenfelden) – Zuschauer: 220.