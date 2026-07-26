FC Ismaning verliert 0:2 – nach drei Topchancen in sieben Minuten

Der FC Ismaning wartet nach 180 Bayernliga-Minuten weiter auf sein erstes Tor. Gegen Regionalliga-Absteiger Hankofen-Hailing krachte der Ball in der 3. Minute an den Pfosten.

Nach 180 Bayernliga-Minuten wartet der FC Ismaning weiter auf sein erstes Tor. Nach der Nullnummer zu Hause gegen den FSV Pfaffenhofen gab es bei Regionalliga-Absteiger SpVgg Hankofen-Hailing mit 0:2 (0:1) eine Niederlage, die genauso unnötig war wie die verlorenen zwei Punkte im ersten Spiel.

Bei Hankofen lief zuletzt nicht viel zusammen und diese Verunsicherung wollte der FC Ismaning auch gleich ausnutzen. Die Gäste starteten mit maximaler Offensive und hatten binnen der ersten sieben Minuten gleich drei gefährliche Torabschlüsse. Genau genommen spielte der Gast Hankofen an die Wand, dass den „Dorfbuam“ Hören und Sehen vergangenen ist. Bei einem 1:0 oder 2:0 für Ismaning hätte sich niemand beschweren können. Man machte ziemlich genau da weiter, wo die Ismaninger bei dem ordentlichen Auftaktspiel aufgehört hatten.

Bereits in der 3. Minute krachte der Schuss von Artin Shamolli an den Pfosten und beim abschließenden Eckball haben einige Zuschauer den vom Torwart großartig parierten Kopfball schon drin gesehen. Kurz darauf hatte Zehetbauer noch eine Topchance und in der Summe hätte da mindestens ein Tor fallen müssen. Eigentlich hat man in den ersten acht Minuten den Sieg verschenkt, aber im Nachhinein sind Fußballer und ihre Fans immer schlauer.

Das frühe Tor wollte nicht fallen und dann kam Mitte der ersten Halbzeit Hankofen besser ins Spiel. Die Hausherren suchten ihr Glück in der Regel mit langen Bällen, und das brachte dann auch den Dosenöffner. Vor dem Führungstreffer von Baran Berk (27.) waren die Ismaninger ungeordnet und ein Stellungsfehler hatte fatale Folgen. Mit diesem Tor im Rücken taten sich die Gastgeber dann deutlich leichter und gewannen spürbare Sicherheit.

Ismaning lief gegen die drohende Niederlage an und zeigte Moral sowie spielerisch durchaus ordentliche Ansätze. Die andere Seite der Medaille ist aber auch, dass die Blau-Weißen nicht die ganz großen Chancen auf den Ausgleich hatten. Die Offensivbemühungen endeten in der Regel am Hankofener Strafraum und verliefen dann im niederbayerischen Sand. Nach einer Stunde konterte der Platzverein dann zum 2:0 und war am Ende dem 3:0 näher als Ismaninger einem Anschlusstreffer. Nach gut einer Stunde tauschten die Gäste einen Großteil ihres offensiven Personals aus, aber das gab diesmal keinen Schub.

Der Ismaninger Trainer Jacky Muriqi macht sich nach dem Start mit einem Punkt aus zwei Spielen und noch keinem eigenen Tor keine Sorgen um die noch junge Saison. „Spielerisch war das richtig gut und wir hatten auch gute Ballbesitzstafetten“, bilanzierte der Trainer nach dem Spiel. Jetzt gehe es darum, im Training Selbstvertrauen zu tanken. „Und dann muss einfach der Knoten platzen.“