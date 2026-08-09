FC Ismaning verliert 0:2 – in drei Spielen kein eigenes Tor

Die Deisenhofner (in Blau) waren immer einen Schritt schneller am Ball als die Gäste aus Ismaning. Am Ende hatten sie 2:0 gewonnen. – Foto: brouczek

Der FC Ismaning unterliegt dem FC Deisenhofen mit 0:2. Trainer Jacky Muriqi vermisst den letzten Willen im Abschluss.

Mit vier Punkten aus vier Spielen ist der FC Ismaning eher zäh in die neue Bayernliga gestartet. Nicht so berauschend ist zudem der Fakt, dass man in drei Spielen kein eigenes Tor geschossen hat. Das war auch beim 0:2 (0:1) in Deisenhofen so, und auch in diesem standen sich die Ismaninger auf dem Weg zu eigenen Toren selbst im Weg.

„Wir haben unsere Sache eigentlich ganz gut gemacht“, sagte später der Ismaninger Trainer Jacky Muriqi über den couragierten Auftritt am anderen Ende des Landkreises München. Die Gäste aus dem Norden hatten im Süden bis zur 35. Minute so ziemlich alles im Griff. Ismaning kam auch zu der einen oder anderen Chance, so dass man eigentlich 1:0 oder 2:0 hätte führen müssen. Bei den besten Möglichkeiten war es eigentlich nicht mehr so schwer, den Ball ins Netz zu befördern. Das war eine Parallele zum 0:2 in Hankofen, wo die Ismaninger nach einer starken Anfangsphase auch hätten führen müssen.

Der Fußball ist ein gemeines Spiel, weil vergebene Chancen in der Regel auf der anderen Seite bestraft werden. das geschah auch diesmal in Deisenhofen mit einem langen Ball der Gastgeber, der fürchterlich schlecht verteidigt wurde. Im Videostudium werden die Ismaninger im Nachgang noch gründlich analysieren, was da alles schief ging. Lukas Kretzschmar lief alleine auf den Kasten zu und der herauslaufende Torwart war auch nicht die große Hürde. Nach einem guten Spiel und einem Riesenbock führte der FC Deisenhofen und nahm das 1:0 mit in die Kabine.

Nach dem 2:0 von Noah Semmler (56.) hatten die Ismaninger ihre zweite große Phase, in der man die Niederlage hätte vermeiden können. Es gab mehrere gute Möglichkeiten für den 2:1-Anschlusstreffer oder mehr. Muriqi hatte in der Phase Mitte der zweiten Halbzeit den Eindruck, dass man Deisenhofen mit dem 2:1 ins Wackeln hätte bringen können.

„Uns fehlte wieder dieser letzte Wille, unbedingt das Tor machen zu wollen“, sagt Muriqi. Der Trainer vermisste die Konsequenz der Vorwoche, als man beim 3:1 gegen Landshut die bisher einzigen drei Saisontore schoss. Da zimmerte Jeremie Zehetbauer einen Distanzschuss ins Kreuzeck. Diese Versuche, das Glück einfach zu zwingen, gab es dieses Mal nicht.

Klar ist aber auch, dass die deutlich hinten liegenden Ismaninger ein hohes Risiko eingingen und sich ein offener Schlagabtausch entwickelte. Deisenhofen hatte auch seine Konterchancen, mit denen man noch den einen oder anderen Treffer mehr hätte machen können. Unter dem Strich ging der Erfolg für Deisenhofen dann auch in Ordnung und die Ismaninger fuhren auch nach der zweiten Auswärtsniederlage mit dem Gefühl nach Hause, dass man zu wenig aus den guten Phasen gemacht hat.