FC Ismaning: Unerfreuliches Comeback im Abstiegskampf

Nur ein Punkt aus vier Spielen – der FC Ismaning steckt plötzlich wieder im Abstiegskampf. Verfolger Kottern rückt gefährlich nahe heran.

Fußball ist ein Ergebnissport. Und das ist gerade das Problem des FC Ismaning. Der Bayernligist verkauft sich weitestgehend gut, hat zuletzt aber kaum Punkte geholt. Deshalb ist das Nachholspiel an diesem Mittwoch (18 Uhr) gegen den FC Gundelfingen das Comeback im Abstiegskampf. Darauf hätte man zu gerne verzichtet.

Nach der Winterpause starteten die Ismaninger richtig stark und hatten dann auch schnell das eigentlich komfortable Polster von mehr als zehn Punkten auf die Abstiegszone. Doch mittlerweile ist von den vier abgeschlagenen Mannschaften eine aufgewacht und wehrt sich gegen den Abstieg. Der TSV Kottern hat mit vier Spielen ohne Niederlage bis zum vergangenen Wochenende den Abstand zu Ismaning auf vier Zähler verkürzt. Damit droht nun wieder die Abstiegsrelegation. Die drei anderen Mannschaften im Keller sind weiterhin deutlich abgeschlagen.

Mit einem Punkt aus den jüngsten vier Spielen haben sich die Ismaninger selbst in die Bredouille gebracht, während Kontrahent Kottern in der gleichen Zeit acht Punkte sammelte. „Wir sind selbst schuld“, sagt der Ismaninger Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi mit Blick auf die drei Auswärtsniederlagen in Deisenhofen (1:2), Erlbach (0:1) und Kirchanschöring (1:4), wo der FCI keinen Deut schlechter als die Gegner war. Der FCI belohnte sich nicht für den betriebenen Aufwand und nun gibt es durch den Aufschwung des Verfolgers quasi die Doppelbestrafung.

Vor dem Heimspiel gegen den FC Gundelfingen sagt der Ismaninger Trainer aber weiterhin deutlich, „dass wir weiter alles in der eigenen Hand haben. Und wenn wir Gundelfingen schlagen, dann bleibt das auch so“. Vielleicht ist es ein gutes Omen, dass die Ismaninger mit sieben Punkten aus den drei Heimspielen nach der Winterpause noch ungeschlagen sind. Trotz der Bilanz haben sie ein wenig etwas gutzumachen, weil sie beim 2:2 gegen den Vorletzten Türkspor Augsburg zuletzt den Gegner etwas unterschätzt hatten. Nun wartet mit Gundelfingen das Team der Stunde, denn die Schwaben holten 16 Punkte aus ihren vergangenen sechs Spielen.