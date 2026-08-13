FC Ismaning trifft auf Schießbude: Wasserburg kassierte 13 Gegentore

FC Ismaning : SpVgg Unterhaching ll, 12.04.2025,Foto: MichalekDie Torschützen Adam Zouaidi und Serhii Shcherbyna – Foto: Dieter Michalek

Der FC Ismaning steht in drei von vier Spielen ohne eigenes Tor da. Am Freitag kommt mit Wasserburg die schlechteste Abwehr der Liga.

Die Leistungen an sich stimmen beim FC Ismaning, und wenn man diese nun mit regelmäßigen Toren noch veredelt, dann sieht es ganz gut aus für den Bayernligisten. Vielleicht hilft diesen Freitag (18.30 Uhr) der Gegner TSV Wasserburg, um die Offensivbilanz etwas aufzupolieren.

Bei den Ismaningern stand in drei der bisherigen vier Ligaspiele vorne die Null, obwohl man in allen Partien reichlich Torchancen hatte. „Wir waren in keinem unserer Spiele chancenlos“, sagt der Ismaninger Trainer Jacky Muriqi. Er kann auch schnell erklären, warum die Bilanz mit vier Punkten aus vier Spielen eher mittelprächtig ist: „Wenn du fünf Meter vor dem Tor frei zum Schuss kommst, dann musst du in der Bayernliga das Tor machen.“ Die Ismaninger machen das nicht oder zumindest zu selten, sodass man aus starken Spielphasen keinen Ertrag generiert. „Wir müssen es weiter probieren“, sagt Muriqi über die Beziehung des FC Ismaning zum gegnerischen Tor, „etwas anderes bleibt uns auch nicht übrig.“

Vielleicht kommt Gegner TSV Wasserburg da ganz gelegen, denn nach den ersten Bayernliga-Wochen ist der Aufsteiger die Schießbude der Liga. Wasserburg hat in vier Spielen erst einen Punkt gesammelt und mit 13 Gegentreffern den Negativwert der Liga. Wasserburg hat bislang in jeder Ligapartie immer mindestens zwei Hütten kassiert. Damit trifft Ismaning mit dem schlechtesten Angriff der Liga auf die schlechteste Abwehr der Liga.

Der FCI lebt aktuell von einem guten Defensivverhalten und hat mit fünf Gegentoren in vier Spielen einen Topwert. Nur vier Mannschaften haben sich bislang weniger Treffer gefangen. Das ist eine solide Basis, auf die man aufbauen kann. Allerdings warnt Muriqi mit Blick auf die nächsten Wochen, „dass wir nicht jedes Spiel unsere zehn Torchancen bekommen. Manchmal hast du nur zwei Möglichkeiten und musst eine davon machen.“

Im Angriff hat bisher noch keiner so richtig überzeugt. Serhii Shcherbyna kassierte für seine Rote Karte zunächst drei Spiele Sperre, die vom Sportgericht nun auf zwei Partien verkürzt wurde. Gegen Wasserburg muss der Ukrainer noch einmal aussetzen. Dafür ist Sandro Cazorla nach seiner Verletzungspause wieder dabei und hat gute Chancen, in vorderster Front starten zu dürfen. Zuletzt in Deisenhofen wurde Neuzugang Philippe Beij als hängende Spitze aufgeboten und hatte gute Ansätze. Auch er soll gegen Wasserburg mithelfen, das eigene Torkonto aufzubessern.

Der Trainer vertraut seinem Kader, sieht die Qualität für genug Bayernligatore. Jacky Muriqi warnt aber massiv davor, den noch sieglosen Aufsteiger auch nur ansatzweise zu unterschätzen: „Wenn vier bis fünf Spieler nur 95 Prozent ihrer Leistung bringen, dann reicht es nicht. Mit 100 Prozent in der ganzen Elf können wir in der Bayernliga jeden schlagen.