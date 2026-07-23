FC Ismaning trifft auf angeschlagenen Absteiger SpVgg Hankofen

FCI-Trainer Xhevat Muriqi: „Wenn du aus drei Metern den Torwart triffst und nicht ins Tor, dann ist das nicht fehlende Übung, sondern der Druck.“ – Foto: Dieter Michalek

Der FC Ismaning gastiert am Freitag bei der SpVgg Hankofen-Hailing. Die Niederbayern verloren ihr erstes Bayernliga-Spiel mit 0:3 in Erlbach.

Nach einem Jahr ist das Experiment Regionalliga für die SpVgg Hankofen-Hailing wieder beendet und der Neustart in der Bayernliga beginnt zäh. Diesen Freitag (18.30 Uhr) fährt der FC Ismaning zu den Niederbayern und trifft auf einen angeschlagenen Gegner.

Ich wüsste schon einen, aber ich bin leider zu alt…

Xhevat Muriqi scherzt auf die Frage nach einem Torschützen

Die Ismaninger haben in ihren beiden Pflichtspielen im Pokal gegen Rosenheim 1:2 verloren und dann 0:0 in der Liga gegen Pfaffenhofen gespielt. Dabei waren die Leistungen durchaus ordentlich und gerade bei der Liga-Nullnummer scheiterten die Ismaninger nur daran, dass sie aus einer ausreichenden Zahl an Torchancen keinen Ertrag verbuchen konnten.

Hankofen wäre wahrscheinlich froh, die Ismaninger Probleme zu haben. Der Regionalliga-Absteiger kassierte in der Liga eine krachende Niederlage mit 0:3 in Erlbach und auch das 2:4 beim Landesligisten Dingolfing. Ismanings Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi sind diese Spiele natürlich nicht entgangen. „Wir fahren dorthin, um das Spiel zu gewinnen“, sagt der Trainer mit der potenziellen Einschränkung, „dass ich bei einem bestimmten Spielverlauf meinen Wunsch vielleicht ändere.“ Dafür müssten die Niederbayern aber ganz groß aufspielen.

Der FCI ist derzeit ganz gut beisammen und hat sich defensiv schnell gefunden. Hier gibt es derzeit nicht viel Grund, etwas zu ändern. Gegen Pfaffenhofen funktionierte das Konstrukt auch ganz gut.

Derweil stellt sich beim FCI die Frage, wer das erste Bayernliga-Tor schießen soll. Erster Kandidat ist Sandro Cazorla, der schon im Pokal traf und in der vergangenen Saison immerhin elfmal in der Bayernliga erfolgreich war. Ein potenziell eiskalter Vollstrecker könnte Kubilay Celik sein, aber der hat rund fünf Monate nicht gespielt und wird langsam an die Bayernliga herangeführt. Auch Alessio Thies befindet sich nach einer Verletzung im Aufbautraining.

Muriqi hat das Problem, dass man den Torabschluss nicht so trainieren kann wie Verteidigungsverhalten oder allgemeine Spielzüge: „Wenn du aus drei Metern den Torwart triffst und nicht ins Tor, dann ist das nicht fehlende Übung, sondern der Druck.“ Angesprochen auf einen potenziellen Ismaninger Doppeltorschützen für den Sieg in Hankofen muss der freche Muriqi breit grinsen: „Ich wüsste schon einen, aber ich bin leider zu alt …“ (nb)