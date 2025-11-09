FC Ismaning stoppt Niederlagenserie mit Remis gegen Geretsried

Giovanni Pollio erzielt erneut ein Tor – der Abstand zu den Relegationsplätzen bleibt für Ismaning bei vier Punkten.

Mit einem kleinen Schritt nach vorne haben die Fußballer des FC Ismaning in der Bayernliga ihre Drei-Niederlagen-Serie beendet. Zum Rückrundenstart gab es gegen Aufsteiger TuS Geretsried wie im Hinspiel ein 1:1 (0:1).

Nach zuletzt drei Nullrunden hat das Pünktchen gut getan, auch wenn der Plan ein anderer war. Der FCI bleibt mit Geretsried punktgleich und der Abstand zu den Relegationsplätzen beträgt weiterhin vier Punkte. Für einen größeren Sprung hätte er wieder so eine starke Leistung wie in der Vorwoche gegen Tabellenführer TSV 1860 München II (1:2) gebraucht. Diesmal waren die Ismaninger zwar wieder engagiert, aber der letzte Zug zum Tor fehlte eben doch.

Aufsteiger Geretsried hat starkes Offensivpersonal, aber davon war in Ismaning nicht wirklich viel zu sehen. Die Gäste gingen zwar durch Alexander Bazdrigiannis in Führung (26.), hatten darüber hinaus aber nicht wirklich vielversprechende Tormöglichkeiten. Und auch Ismaning hatte nur eine wirklich spannende Szene in der ersten Halbzeit. Kurz vor der Pause lief Mittelstürmer Sandro Cazorla alleine auf den Geretsrieder Kasten zu und blieb zweiter Sieger. In einem Spiel mit wenigen bis gar keinen Torchancen sind das die entscheidenden Momente.

Nach dem Seitenwechsel markierte Ismaning das mittlerweile auch verdiente 1:1 und wie in der Vorwoche traf der nicht gerade als Torjäger berüchtigte Giovanni Pollio (51.). Der ehemalige U19-Bundesligaspieler des SC Paderborn blieb in seinen ersten beiden Herren-Spielzeiten (Garching, Rain) torlos und nun traf er in seinen Herrenspielen 45 und 46. Pollio stand alleine vor dem Keeper und platzierte den Ball einfach nur cool.

Für Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi sind die Tore des Linksverteidigers kein Zufall, weil er von den Außenbahn-Leuten Akzente in der Offensive wünscht. Pollio beschäftigte zusammen mit dem vor ihm stehenden Mittelfeldmann Jeremie Zehetbauer die Geretsrieder immer wieder. „Er ist ein giftiger Mann für die Außenbahn“, sagt Muriqi voll des Lobes über den Spieler, der sich trotz wirklich starker Konkurrenz in der Startelf festspielt.

In der zweiten Halbzeit zeigten die Ismaninger eine beeindruckende Spielkontrolle, aber eben eher brotlose Kunst. Die meiste Zeit spielte sich das Geschehen rund um den Geretsrieder Strafraum ab, aber der letzte Pass Richtung Torschuss kam nicht an. „Ein Sieg für uns wäre nicht unverdient gewesen“, fand Coach Muriqi, der seinem Team nichts vorwerfen konnte. Angesichts von Ballbesitz und betriebenem Aufwand hätte der FC Ismaning in der Summe einen zweiten Treffer verdient gehabt. (nb)

FC Ismaning – TuS Geretsried 1:1 (0:1). FCI: Retzer – Krizanac, Weber, B. Kuhn, Pollio – Streibl, Kozica (68. Wild), Vourtsis, Zehetbauer, Liuzza (80. Basaran) – Cazorla. Tore: 0:1 Bazdrigiannis (26.), 1:1 Pollio (51.). Schiedsrichter: Xaver Fabisch (Seehausen) – Zuschauer: 170.