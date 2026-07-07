FC Ismaning steht erstmals seit Jahren wieder in der Pokal-Hauptrunde

Breite Brust: Der Ismaninger Gianluca Wild (r.) setzt sich gegen den Garmischer Quirin Wellenstein durch. – Foto: Oliver Rabuser

Ismanings Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi hatte durch die Ansetzung des Qualifikationsspiels bei dem Landesliga-Absteiger die schwierige Aufgabe, dass er zwei Spielbesetzungen brauchte für dieses erste kleine Pflichtspiel und ein Jubiläumsturnier in Finsing, wo dir Ismaninger nicht absagen wollten. Somit reiste man in Garmisch mit drei Ersatzleuten an und einer Elf, die das Spiel gewinnen sollte.

In gut zwei Wochen beginnt für den personell runderneuerten FC Ismaning der Ernst der Fußball-Bayernliga, aber den ersten kleinen Pflichtspielsieg hat er schon einmal errungen. In der Qualifikation für den bayerischen Toto-Pokal gewann der FC Ismaning mit 2:0 (2:0) beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen .

Mit zwei ganz schnellen Toren von Philip Kuhn (4.) und Sandro Cazorla (17.) erfüllte der Bayernligist bei dem Bezirksligisten seine Aufgaben. Ismaning spielte die Partie sehr seriös, hatte immer wieder gute Szenen und genug Chancen, um den Erfolg deutlicher zu gestalten. Muriqi war dann auch zufrieden mit dem Auftritt. Defensiv ließ man so gut wie Nichts zu. Bis zum Schluss bestand keinerlei Gefahr, dass die Garmischer mit einem Tor das Spiel wieder spannend machen würden. Auch deshalb konnte Muriqi mit den verpassten Toren drei oder vier leben.

„Wir wollten dieses Spiel gewinnen“, sagt Muriqi, der sich mit seinen Ismaningern im Pokal sicher nicht gegen mögliche Highlight-Lose wie den TSV 1860 oder die SpVgg Unterhaching wehren würde. Nach mehreren Jahren Zwangspause stehen die Ismaninger nun das erste Mal wieder in der ersten Hauptrunde des bayerischen Pokalbewerbs. (nb)