FC Ismaning startet mit zwölf Neuzugängen in die Vorbereitung

Wieder in Ismaning am Ball: Lorenz Becherer steht nach seinem Zwischenstopp in Erlbach erneut im FCI-Tor. – Foto: Gerald Förtsch/Archiv

Der Fußball-Bayernligist hat seinen Kader massiv umgebaut. Mit Torwart Lorenz Becherer kehrt ein Spieler zurück, der einst weinend verabschiedet wurde.

Der FC Ismaning hatte wieder einmal einen großen Umbruch. Beim Trainingsstart des Fußball-Bayernligisten umfasste der 24-Mann-Kader stolze zwölf Neuzugänge. Mit einem Durchschnittsalter knapp über 22 Jahren ist der FC Ismaning einen Tick älter geworden. Kapitän Daniel Weber ist mit 28 Jahren weiter der älteste Spieler im Aufgebot, hat aber mit drei 27-jährigen Zugängen Spieler fast in seinem Alter.

Im Tor sind die beiden Keeper Maximlian Retzer (beruflich in die USA) und Lukas da Silva-Pötzinger (Heimstetten) wieder weitergereist und die neue Nummer eins ist der legendäre Lorenz Becherer (24), der einst mit Tränen in den Augen in die Heimat Erlbach verabschiedet wurde. Nun ist Becherer aus beruflichen Gründen zurück im Großraum München und sportlich ging es für ihn deshalb zurück nach Ismaning. Aus der eigenen Jugend kommt der zweite Torwart Kaleb Curran (18).

In der Abwehr hat Ismaning drei Neue mit Janosch Barho (27, Pullach), Noah Brill (27, Schwaig) und Fabio Kratzl (18, eigene Jugend). Hier hat der FCI den Kader ein Stück verbreitert und ist nun auch bei den Außenverteidigern doppelt besetzt. In der vergangenen Saison stellte sich die Viererkette oftmals von allein auf. Noah Brill wollte der FCI schon vor seinem Wechsel nach Schwaig verpflichten und nun hat es im zweiten Versuch geklappt.

Im zentralen Mittelfeld hat der FC Ismaning gleich vier neue Gesichter dabei: Philippe Beij (18, eigene Jugend), Leon Rexhaj (19, Dornach), Javin Bolte (21, Türk Augsburg) und Artin Shamolli (25, Aubing). Shamolli hat bei dem Münchner Landesliga-Aufsteiger zwölf Tor in 22 Spielen geschossen und ist auf dem Platz ein Zocker. Bolte war beim Duell von Absteiger Augsburg gegen Ismaning ziemlich stark.

Für neuen Wirbel in der Offensive soll Kubilay Celik (27, Pipinsried) sorgen, der in der Bayernliga schon erfolgreich für Garching und Heimstetten spielte. Er ist in Ismaning für die Außenbahn vorgesehen und soll für mehr Tore aus der zweiten Offensivreihe sorgen. In der vergangenen Saison benötigten die Ismaninger zu viel Aufwand für ein Tor und am Ende war der zum Regionalligisten Illertissen abgewanderte Ilkan Atak die Garantie in der vordersten Front. Celik hat das Zeug zum Königstransfer, wobei auch der hochveranlagte Alessio Thies nach einer Saison mit vielen Verletzungen gefühlt ein hochkarätiger Neuzugang sein könnte.

Für das Sturmzentrum wurde Stefan Lovic (18) aus der eigenen Jugend befördert. Ein spannender Angreifer ist der pfeilschnelle Dickson Ndukwu (18), der aus der Jugend des FC Ingolstadt kommt. Bei der Frühjahrsrunde der DFB-Nachwuchsliga gelangen ihm sechs Treffer in zehn Spielen. Ismaning wird nun seine erste Station im Herrenfußball.

FCI-Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi ist mit seinem Kader ziemlich zufrieden, zumal der Großteil der Stammspieler aus der vergangenen Saison weiter dabei ist. Die meisten Abgänge sind Spieler, die nur sporadische Einsatzzeiten haben. Von der Warte her besteht nun die Hoffnung, dass die Neuzugänge den Konkurrenzkampf um die elf Startelfplätze auf ein neues Niveau heben können. Durch diesen Prozess möchte man den nächsten Schritt machen und sich noch spürbarer von der Abstiegszone entfernen. (nb)