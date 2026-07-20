FC Ismaning startet gegen Aufsteiger Pfaffenhofen – und hat einen Traum

Vielseitiger Offensivmann mit Torriecher: Neuzugang Kubilay Celik (gelb; hier noch in Diensten von Pipinsried gegen seinen jetzigen Mitspieler Dominik Krizanac). – Foto: Sven Leifer

Der FC Ismaning empfängt am Dienstag im ersten Bayernliga-Punktspiel den Aufsteiger FSV Pfaffenhofen. Trainer Jacky Muriqi nennt seine Vision: „Natürlich wäre ein einstelliger Tabellenplatz toll."

Am Freitag wurde es schon einmal halbernst für den FC Ismaning, als das Erstrundenspiel im bayerischen Toto-Pokal gegen 1860 Rosenheim mit 1:2 verloren ging. So richtig aufregend wird es nun an diesem Dienstag (18.30 Uhr) im ersten Bayernliga-Punktspiel. Dabei lernt man mit Aufsteiger FSV Pfaffenhofen ein auf Bayernliga-Ebene gänzlich unbeschriebenes Blatt kennen.

Die Pfaffenhofener spielten bis 2018 auf Kreisebene und nach dem Sprung in die Bezirksliga ging es nach zuletzt drei Jahren Landesliga in die Bayernliga. Einen kleinen Berührungspunkt gab es, als der langjährige Ismaninger Offensiv-Star Bastian Fischer über Unterföhring nach Pfaffenhofen abwanderte – zusammen mit dem weiteren Ex-Ismaninger Maxi Siebald. Als der Landesligist diese prominenten Namen verpflichtete, war klar, dass in Pfaffenhofen Ambitionen nach oben heranwachsen.

Starker Torhüter Lorenz Becherer kehrt zurück

Gerade im ersten Ligaspiel schaut jeder Verein aber fast ausschließlich auf sich selbst. Im Fall des FC Ismaning gibt es viel Neues. Der Kader ist qualitativ und quantitativ wesentlich breiter geworden. Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi verspricht sich von diesem Aufgebot sehr viel mit doppelt bis dreifach besetzten Positionen. Im Vergleich zu den Vorjahren führen schwächere Auftritte noch schneller einen Schritt zurück auf die Ersatzbank.

Auch die Startaufstellung gegen Rosenheim war nur eine Momentaufnahme. „Die Mannschaft, die in der zweiten Halbzeit gegen Rosenheim auf dem Platz stand, hat ihre Sache auch gut gemacht“, erklärt der Trainer. Damit deutet er an, dass sich in der Startelf das eine oder andere tun könnte. Vor allem braucht es mehr Zug zum gegnerischen Tor, um den eigenen Aufwand auch in Torschüsse zu verwandeln. Hier könnte der im Pokal geschonte Kubilay Celik eine Option werden. Der vielseitige Offensivmann hat für Heimstetten und Pipinsried schon 28 Bayernligatreffer erzielt. In Heimstetten packte er einmal die magische Stürmer-Torgrenze von 15 Stück.

Gegen Pfaffenhofen dürfte auch Rückkehrer Lorenz Becherer im Tor stehen. Als sich dieser im Mai 2025 in Richtung Erlbach verabschiedete, feierte man sich beim FC Ismaning selbst. Man war stolz wie Oskar, einen talentierten Keeper zum besten Torwart der Bayernliga entwickelt zu haben. Nun hat sich bei Becherer etwas verändert und der beste Torwart der Bayernliga ist zurück an der Leuchtenbergstraße in Ismaning. Beim Pokal musste er nach einem heftigen Wespenstich passen, aber die Schwellung sollte jetzt wieder zurückgegangen sein.

Mit harter Arbeit und kleinen Schritten weiterentwickelt

Trainer Jacky Muriqi ist überzeugt, dass man die Mannschaft nach dem Klassenerhalt am drittletzten Spieltag noch einmal etwas weiterentwickelt hat. Der finanziell nicht auf Rosen gebettete Verein hat es mit harter Arbeit und kleinen Schritten geschafft, den eigenen Kampf gegen den Abstieg zu entschärfen. Der Traum wäre es, noch entspannter Bayernliga zu spielen, und Muriqi weiß um seine Vision: „Natürlich wäre ein einstelliger Tabellenplatz toll.“

Dafür müsste man in der 18 Mannschaften umfassenden Gruppe aber neun Clubs hinter sich lassen und das ist schon knackig. Angesichts von einem Direktabsteiger und vier Releganten ist der Abstiegskampf in der Bayernliga immer eine Aufgabe. „Die Liga ist bestimmt nicht schwächer geworden“, sagt Jacky Muriqi mit Blick auf den Start-Kontrahenten Pfaffenhofen. (nb)