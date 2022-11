FC Ismaning: Später Siegtreffer wird aberkannt Remis gegen TSV Nördlingen

Ismaning – In der Vorbereitung auf die Begegnung sahen die Ismaninger bereits eine gefährliche Offensive der Schwaben, denen aber defensive Schwächen gegenüberstehen. Auf dem Platz wollten beide Mannschaften marschieren, angreifen und mit Toren den Unterschied machen. In der torlosen ersten Hälfte war Nördlingen der gefühlte Punktsieger mit den zwingenderen Chancen. Zweimal standen die Gäste dann auch alleine vor dem Tor, aber jedes Mal parierte Lorenz Becherer klasse. Er rettete seine Mannschaft und hat die wochenlangen Torwartprobleme mittlerweile komplett beendet.

Nach dem Seitenwechsel erlebte ein unterhaltsames Spiel seinen wilden Höhepunkt. Die Ismaninger rannten vom Anstoß direkt nach vorne und bei der Hereingabe in den Fünfmeterraum fehlte nur der Abnehmer. Daraufhin spielten die Gäste zwei Steilpässe, nach denen Alexander Schröter frei vor dem Tor stand und diesmal auch Becherer keine Chance hatte. Am Ende der ersten 60 Sekunden von Durchgang zwei stand das 0:1.

In der 49. Minute machten die Ismaninger dann aber ganz schnell den Ausgleich. In der Entstehung lief der Ball in der gegnischen Hälfte schön über zehn Stationen und immer wieder war Jonas Redl am Ball. Der Wirbelwind kam dann auch durch zur Grundlinie und seine wunderbare Hereingabe musste Daniel Gaedke nur noch aus zwei Metern ins leere Tor schieben.

In der Folgezeit hatten die Platzherren dann Vorteile und immer wieder offensive Aktionen, aus denen sie mehr zwingende Abschlüsse hätten machen können. Ryohei Nishikawa setzte sich gefühlt 20 Mal auf dem Flügel durch und dann fehlte der letzte Pass oder die Flanke für die gute Torchance.