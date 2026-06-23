FC Ismaning siegt knapp – und lässt trotzdem reichlich Chancen liegen Testspiel in Ismaning von Nico Bauer · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Perfekter Einstand: FCI-Neuzugang Artin Shamolli (r.) markiert den zweiten Treffer. – Foto: Dieter Michalek

Der Fußball-Bayernligist gewinnt sein erstes Testspiel gegen Landesligist FC Schwabing. Trainer Xhevat Muriqi ärgert sich über verschossene Torchancen – ein bekanntes Problem aus der Vorsaison.

Nach einer Woche Vorbereitung sind noch keine Heldentaten zu erwarten, und so kam es dann auch bei dem 3:2 (2:0) des FC Ismaning gegen den FC Schwabing. Der Fußball-Bayernligist hatte im Duell mit dem Landesligisten gute Ansätze und hätte eigentlich deutlich höher gewinnen können. Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi sah ein ziemlich überzeugendes Spiel seiner Mannschaft, bei der auch noch nicht alle Kicker dabei waren. Etwas ärgerlich war, dass der potenzielle Königstransfer Kubilay Celik noch keine Freigabe hatte und nicht mitspielen konnte. Bei Artin Shamolli klappte alles und er markierte nach dem 1:0 von Sandro Cazorla (20.) noch vor der Pause den zweiten Treffer (37.).