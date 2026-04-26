FC Ismaning siegt in Hauzenberg und ist fast gerettet

Fussball, Bayernliga Süd, SF Schwaig - FC Ismaning v.li.: Philipp Gau (Schwaig, 3) Alessandro Cazorla (Ismaning, 7) Fabio Gross (Schwaig, 22) – Foto: Sven Leifer

Sandro Cazorla trifft doppelt beim 2:1-Sieg. Trotzdem wird es am Ende noch einmal richtig eng für den FCI.

Jetzt haben die Fußballer des FC Ismaning ihre Zukunft in der Bayernliga schon zu großen Teilen gesichert. Nach dem hart erarbeiteten, aber auch hoch verdienten 2:1 (2:0) beim FC Sturm Hauzenberg hat der FCI in der Tabelle drei Spieltage vor dem Saisonende sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

„Rechnerisch sind wir noch nicht durch“, warnte der Ismaninger Trainer Jacky Muriqi auf der Heimfahrt von Passau, „aber wir sind schon ein Stück weg.“ Es hat viel geholfen, dass Kottern parallel verloren hat. Der FC Ismaning hat aber noch sein Rückrundenspiel gegen Kottern zu Hause und wenn man da nicht verliert, dann geht es in der Bayernliga auch rechnerisch weiter.

Die Aufgabe beim Abstiegskandidaten Hauzenberg war nicht ohne, weil sich die Gastgeber ziemlich auf die Defensive beschränkten. Nach zähen Anfangsminuten fanden die Ismaninger den Schlüssel zum Erfolg, indem man sich weiter zurückfallen ließ und dann nach dem Mittelfeldpressing schnell umschaltete. Das war die Basis für die beiden Treffer von Sandro Cazorla (20., 24.). Mit seinem zweiten Doppelpack der Saison verbesserte der Stürmer seine eigene Bilanz auf elf Tore und war der Mann des Tages.

FCI-Trainer Jacky Muriqi beklagt sich immer wieder, dass man den Sack nicht frühzeitig zumacht und für klare Verhältnisse sorgt. Diese Phase hatte Ismaming nach der Pause mit Riesenchancen auf das 3:0. Ilkan Atak war am nächsten dran mit seinem Schuss ans Außennetz. Zudem hatten Vito Liuzza und Jeremie Zehetbauer gute Möglichkeiten, um das Ergebnis in eine beruhigende Höhe zu schrauben. Es war nicht das erste Mal in dieser Saison, dass die Ismaninger den Gegner am Leben ließen – und am Ende gab es Probleme.

Die tauchten auf in der 67. Minute, als Fabian Reischl einen Foulelfmeter verwandelte. Hauzenberg holte noch einmal Luft und startete die große Schlussoffensive. Die Gastgeber, die noch Punkte für die Relegation und gegen den direkten Abstieg brauchen, stellten um auf die volle Offensive und feuerten einen langen Ball nach dem anderen in den Strafraum. Auch wenn sich die Millionenchance nicht ergab, war es mehrfach verdammt eng bei den Klärungen. Da hatte Ismaning dann richtig Stress – und bei mehreren in den Strafraum segelnden Bällen auch eine gute Portion Glück. Über die 90 Minuten war der unendlich wichtige Sieg natürlich verdient, aber man hätte sich die Sache ein gutes Stück leichter machen können. Nun haben die Ismaninger bereits kommendes Wochenende die Chance, auch rechnerisch den Ligaverbleib zu sichern.