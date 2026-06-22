FC Ismaning siegt 3:2 – und lässt trotzdem reichlich Chancen liegen

Perfekter Einstand: FCI-Neuzugang Artin Shamolli (r.) markiert den zweiten Treffer. – Foto: Dieter Michalek

Der Fußball-Bayernligist gewinnt sein erstes Testspiel gegen Landesligist FC Schwabing. Trainer Xhevat Muriqi ärgert sich über verschossene Torchancen – ein bekanntes Problem aus der Vorsaison.

Nach einer Woche Vorbereitung sind noch keine Heldentaten zu erwarten, und so kam es dann auch bei dem 3:2 (2:0) des FC Ismaning gegen den FC Schwabing. Der Fußball-Bayernligist hatte im Duell mit dem Landesligisten gute Ansätze und hätte eigentlich deutlich höher gewinnen können.

Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi sah ein ziemlich überzeugendes Spiel seiner Mannschaft, bei der auch noch nicht alle Kicker dabei waren. Etwas ärgerlich war, dass der potenzielle Königstransfer Kubilay Celik noch keine Freigabe hatte und nicht mitspielen konnte. Bei Artin Shamolli klappte alles und er markierte nach dem 1:0 von Sandro Cazorla (20.) noch vor der Pause den zweiten Treffer (37.).

In der frühen Testphase ist es auch üblich, dass alle Spieler ihre Zeit auf dem Platz bekommen. Vielleicht war der damit verbundene Bruch im Spiel auch ein Grund dafür, dass die Gäste durch Abdul Bandaogo (61.) und Flint Kapusta (73.) zweimal verkürzen konnten. Das 3:1 der Ismaninger besorgte Vito Liuzza (72.). Unter dem Strich war der Unterschied zwischen den Mannschaften deutlicher, als es das enge Ergebnis aussagt.

Muriqi war dann auch zufrieden und nahm mit, dass sein Team nach einer arbeitsintensiven Trainingswoche gute Ansätze zeigte. Dazu kam etwas, was man aus der vergangenen Bayernliga-Saison bestens kennt. Die Ismaninger haben auch in dem Testspiel einige richtig gute Torchancen liegen gelassen. Ein ordentliches Debüt im Tor feierte Kaleb Curran in Abwesenheit von Lorenz Becherer. Ismanings Trainer ist überzeugt, dass sich der FCI in der Breite gegenüber der vergangenen Saison deutlich verbessert hat. Der Konkurrenzkampf im Kader wird zunehmen. (nb)