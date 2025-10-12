FC Ismaning sichert sich Sieg gegen FC Sturm Hauzenberg

Alessio Thies erzielt zwei Tore und führt Ismaning nach schwieriger erster Halbzeit zum verdienten Erfolg im Heimspiel.

Es gibt Fußballspiele, die muss man einfach nur gewinnen – irgendwie und ohne Chichi. Genau das machte der FC Ismaning mit dem 3:2 (1:1) gegen den FC Sturm Hauzenberg. Ohne wenn man keine Glanzleistung auf die Wiese brachte, gab es gegen den Vorletzten am Ende den verdienten Sieg und damit haben die Ismaninger einen wunderbaren Abstand zur Abstiegszone.

Hauzenberg war vor dem Spiel die offensiv schlechteste Mannschaft der Liga, aber auch die sollte man nicht spielen lassen. Bei Führungstreffer von Florian Seibold (13.) gingen die Ismaninger halbherzig auf einen weiten Ball in dem Gefühl, dass an der Außenlinie nahe der eigenen Ersatzbank eh nicht viel passieren kann. Zwei verlorene Zweikämpfe später bezahlte man den Preis. Und weitere fünf Minuten später verloren die Gastgeber nach einer Notbremse noch ihren Kapitän Daniel Weber. In dem Moment hieß es: Ismaning, wir haben ein Problem.

Nach dem 3:1-Sieg aus der Vorwoche gegen Nördlingen hatte der Aufsteiger Mut geschöpft mit der Folge, dass man giftig und aggressiv beim FCI den nächsten Überraschungsdreier anpacken wollte. Die Kehrseite des couragierten Auftritts war teilweise ein Tick zu viel Aggressivität. Noch vor der pause gab es Gelbrot für Hauzenberg und Ismaning konnte sich auf 45 Minuten Zehn gegen Zehn einstimmen.

Nach dem Seitenwechsel legten die Ismaninger dann auch deutlich zu und stimmten ihren zwischenzeitlich angefressenen Trainer zufrieden: „Die erste Halbzeit war wirklich nicht gut, aber dafür war die zweite Hälfte dann sehr, sehr gut.“ Auf der Pep-Guardiola-Skala erreichte Alessio Thies den Höchstwert Top-Top-Top, denn er machte den Unterschied und war der beste Kicker auf der Wiese. Thies holte den Elfmeter heraus, indem er vom Torwart gefoult wurde. Yazid Ouro-Akpo Adjai verwandelte dann den Strafstoß (63.). Der Rest des Fußballtages gehörte Thies mit seinen Toren zum 3:1 (69., 77.). In einer knappen Viertelstunde hatten die Gastgeber das Spiel gedreht und ihre Leistungssteigerung auch in Zahlen umgesetzt. Danach hatte man auch noch die Chancen für einen vierten oder fünften Treffer.

In der Nachspielzeit wurde es dann noch einmal eng und aufregend. Die Gäste schafften durch Luca Canales Uhrmann den Anschlusstreffer (90.+2) und dann gab es noch einmal fünf richtig hektische Minuten. Hauzenberg warf alles nach vorne inklusive dem stürmenden Torwart, der dann für Reklamieren sich noch die Gelbrote Karte einfing. Dann war aber gleich Schluss und Ismaning hatte den Bigpoint.

FC Ismaning – FC Sturm Hauzenberg 3:2 (0:1) FCI: Retzer – Pollio, Weber, Maxhuni, Wild – Streibl, P. Kuhn (90. Kübler), Kozica (73. Liuzza), Thies (80. Di Rosa, 86. Bashota), Ouro-Akpo Adjai – Cazorla (73. Shcherbyna). Tore: 0:1 Seibold (13.), 1:1 Ouro-Akpo Adjai (63., Foulelfmeter), 2:1 Thies (69.), 3:1 Thies (77.), 3:2 Canales Uhrmann (90.+2). Rot: Weber (18., Notbremse). Gelbrot: Sinani (42., wiederholtes Foulspiel), Obermüller (Foul+Reklamieren) Schiedsrichter: Marlon Weid (Burgfarnbach). Zuschauer: 220