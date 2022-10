FC Ismaning: Schulden abbauen durch selbst ausgebildete Spieler FC Ismaning erhöht Beiträge für jugendliche Mitglieder

Sportlich befindet sich der Fußball-Bayernligist FC Ismaning derzeit in der Krise und da war der Pflichttermin des Vereins eine willkommene Abwechslung. In der Jahreshauptversammlung schlugen gut gelaunte Spieler der Ersten Mannschaft ihren Kicker Dominik Hofmann vor, verdiente Clubikonen wurden geehrt und der Verein demonstrierte Einigkeit. Das gab es auch schon anders in diesem lebendigen Club.