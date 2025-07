FC Ismaning schlägt TSV Wartenberg in Benefizspiel deutlich – Feldspieler muss ins Tor

Sportlich lief es für die Gastgeber gar nicht mal so schlecht, ist man doch erst vergangene Woche ins Training eingestiegen, während die Gäste bereits vor dem Saisonstart stehen.

Wie immer rückt das Sportliche bei einem Benefizspiel in den Hintergrund, besonders wenn man sich den diesjährigen Anlass betrachtet. Im November 2024 verstarb Beata Vertesaljai und hinterließ ihren Ehemann Adam sowie ihre drei Jungs Zalan, Boton und Mor, die allesamt in den TSV-Jugendmannschaften aktiv sind. Sämtliche Einnahmen und Spenden aus diesem Spiel kamen der Familie zugute, und es wurde eine Rekordsumme von 3003 Euro gespendet.

Adam Vertesaljai bedankte sich beim Vorstand, den Jugendtrainern insbesondere bei Jugendleiter Christian Walther, den Spielern des TSV und des FC Ismaning sowie bei der Metzgerei Stuhlberger, der Strogen Metallbau GmbH und dem Förderverein Fußball, die diese Aktion auf die Beine gestellt oder mit Spenden unterstützt haben. Er kündigte an, einen Teil der Spende der Palliativstation der Klinik Wartenberg und an das Sophienhospiz in Erding zu weiterzuleiten. (rad)