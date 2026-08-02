FC Ismaning schlägt Landshut in Unterzahl 3:1 – Zehetbauer trifft aus 20 Metern

Volltreffer: Der Ismaninger Jeremie Zehetbauer sorgt mit seinem 20-Meter-Kracher für das 2:1. – Foto: Dieter Michalek

Der FC Ismaning gewinnt sein Heimspiel gegen die SpVgg Landshut mit 3:1. Nach dem Ausgleich der Gäste trifft Jeremie Zehetbauer in der 73. Minute mit einem Distanzschuss ins lange Eck.

Jetzt ist der FC Ismaning so richtig in der neuen Bayernliga-Saison angekommen. Im Heimspiel gegen den bis dahin sehr starken Aufsteiger SpVgg Landshut erzielte er die Saisontore eins bis drei und holte beim 3:1 (0:0) auch die Punkte zwei bis vier für die Tabelle. Der FCI gewann ein gutes Spiel in Unterzahl mit zwei späten Toren.

Aufsteiger Landshut machte sich in der Bayernliga schnell einen Namen mit zwei Siegen zum Start. Diese sechs Punkte haben auch Ismaning Respekt eingeflößt, weshalb Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi im zweiten Heimspiel der Saison auf eine Auswärtstaktik setzte. Die Landshuter hatten viel Ballbesitz, der von Ismaninger Seite dem Gegner so auch von Herzen gegönnt wurde. Der FCI hielt die spielstarken Landshuter aber dennoch weit genug vom eigenen Kasten weg und lauerte auf die Situationen, bei denen er schnell umschalten und direkt Richtung Tor spielen konnte. Daraus resultierte, dass Landshut viel Ballbesitz hatte, Ismaning aber die Torchancen. Schon in der ersten Hälfte hätten die Platzherren ihren ersten Saisontreffer machen können.

Nach dem Seitenwechsel brauchte es dann einen Elfmeter, den Serhii Shcherbyna herausholte und Philip Kuhn verwandelte. Angreifer Shcherbyna stand dann noch einmal im Mittelpunkt, als er eine Rote Karte mit jeder Menge Diskussionspotenzial bekam (66.). Eigentlich wollte der Stürmer einen langen Ball festmachen und kam dabei einen halben Schritt zu spät. Das Foul war unstrittig und der Schiedsrichter wollte auch die Gelbe Karte zeigen. Hier kam der Einspruch des Assistenten, der den Treffer oberhalb des Knöchels bei dem Landshuter sah, der aus dem Foul auch das Maximum machte. Also entschied sich der Unparteiische für Rot pur und Muriqi war fassungslos: „Das war nie und nimmer eine Rote Karte.“

Es ging also in Unterzahl weiter, und fünf Minuten später hatte sich auch die Führung erledigt. Florentin Seferi besorgte den Ausgleich (71.) und die Landshuter hatten noch ausreichend Zeit, in Überzahl den Saisonstart auf drei Siege auszubauen. Der FC Ismaning setzte seine Taktik, dem Gegner viel Ball in ungefährlichen Zonen zu lassen, mit viel Leidenschaft und noch etwas mehr Laufarbeit um. Landshut kam auch mit einem Mann mehr auf dem Feld nicht so wirklich ins Laufen.

Und dann kam Jeremie Zehetbauer mit dem Dampfhammer. Der Mittelfeldspieler ließ den Ball aus 20 Metern krachend im Winkel des langen Ecks einschlagen. Trainer und Frechdachs Muriqi erzählte später grinsend vom Training: „Da haben wir genau das geübt mit dem Ergebnis, dass acht von zehn Bällen über den Fangzaun hinter dem Tor geflogen sind.“ Die Bälle wurden wieder eingesammelt und den perfekten Schuss packte Zehetbauer im perfekten Moment aus (73.). Dann mussten die Niederbayern das Risiko erhöhen und sie liefen noch einmal so richtig in einen Konter, bei dem sich drei Ismaninger gegen einen Verteidiger den Torschützen aussuchen konnten. Neuzugang Kubily Celik machte dabei tief in der Nachspielzeit sein erstes Tor für Ismaning. Mit vier Punkten aus drei Spielen stimmt nun wieder die Bilanz des FCI, der sich diesen Sieg verdient hat. (nb)

FC Ismaning – SpVgg Landshut 3:1 (0:0). FCI: Becherer – Krizanac, Weber, Maxhuni, Wild (85. Brill) – Rexhaj (78. Barho), Kuhn, Bolte (72. Pollio), Zehetbauer, Liuzza (30. Beij, 89. Celik) – Shcherbyna. Tore: 1:0 Kuhn (51., Foulelfmeter), 1:1 Seferi (71.), 2:1 Zehetbauer (73.), 3:1 Celik (90.+6). Rot: Shcherbyna (66., grobes Foulspiel). Schiedsrichter: Rahael Salzberger (Mühldorf) – Zuschauer: 260.