FC Ismaning schießt sich mit 12:1 gegen Alte Haide warm

„Sandro arbeitet super für die Mannschaft“: FCI-Coach Xhevat Muriqi ist mit Stürmer Cazorla (blau) sehr zufrieden. – Foto: Dieter Michalek

Der FC Ismaning hat im letzten Testspiel vor dem Toto-Pokal gegen den FC Alte Haide mit 12:1 gewonnen. Am kommenden Wochenende trifft der Bayernligist im Pokal auf den TSV 1860 Rosenheim.

Mit dem Toto-Pokal beginnt am kommenden Wochenende für den FC Ismaning der Ernst des Fußballerlebens. Für dieses Duell hat man sich mit dem 12:1 (7:0) gegen den FC Alte Haide locker warmgeschossen.

Trainer Jacky Muriqi hatte seine Mannschaft vor dem Spiel gewarnt, dass der Verein aus dem Münchner Norden kein typischer Kreisligist ist. In der Mannschaft stehen mehrere Ex-Profis, die viel Qualität haben. „Wenn man die spielen lässt“, sagte der Ismaninger Trainer, „dann können die schon zocken.“ Das bewies dann auch Emre Tunc, der in der 54. Minute zum zwischenzeitlichen 7:1 traf.

Das letzte Testspiel hatte aber ganz klar den Zweck, sich für die Pflichtspiele warm zu schießen. „Wir wollten uns viele Chancen erarbeiten und diese dann auch verwerten“, sagte Muriqi. Dieser Plan ging auf, denn die Ismaninger spielten ordentlichen Fußball und schossen dann auch schöne Tore. Diese teilten sich auf in Siegfried Kübler (10., 11., 46.), Javin Bolte (14.), Sandro Cazorla (19., 36., 44.), Jeremie Zehetbauer (65.), Josef Kuflu (68.), Serhii Shcherbyna (70., 76.) und Gianluca Wild (72.). Beim Stand von 4:0 nach gerade einmal 19 Minute drohte dem Kreisligisten eine Niederlage in ganz anderen Dimensionen. Das Testspiel erfüllte seine Aufgabe, Spaß zu haben und Selbstvertrauen zu tanken.

Das andere Highlight des Wochenendes war die Auslosung der ersten Runde im Toto-Pokal. Da die Kreispokalsieger sich ihre Gegner aussuchen durften war ein Kracher wie der TSV 1860 München kein Thema. Die Ismaninger bekamen dafür den TSV 1860 Rosenheim, der als Meister der Landesliga in die Bayernliga aufgestiegen ist. „Das ist ein richtig guter Gegner kurz vor dem Ligastart“, erklärt der FCI-Coach. Seine Mannschaft bekommt ein Heimspiel, einen Prüfstein auf Bayernliga-Niveau und hat eine gute Chance, eine Runde weiter zu kommen. Und dann ja doch noch irgendwann der andere TSV 1860 aus München zum Gegner werden.