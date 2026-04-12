FC Ismaning rutscht mit 1:4-Nieederlage zurück in den Abstiegskampf

Trainer Xhevat Muriqi: „Irgendwann zahlt es sich aus, wenn man die Mannschaft wachsen lässt.“ – Foto: Dieter Michalek

Trotz ordentlicher Leistung kassiert der FC Ismaning eine deutliche Niederlage. Und Kottern rückt auf vier Punkte an den FCI heran.

Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem der Ismaninger Fußballtrainer Jacky Muriqi das Lob der Gegner nicht mehr hören kann. Auch beim 1:4 (1:1) in Kirchanschöring bekam er, wie schon bei den jüngsten Auswärtsniederlagen in Erlbach (0:1) und Deisenhofen (1:2), zu hören, dass seine Mannschaft auf Augenhöhe oder besser war. Der tragische Fakt ist, dass Ismaning trotz ordentlichen Spielen mit den jüngsten Niederlagen wieder zurück im Abstiegskampf ist. Durch den Sieg von Kottern ist der erste Relegationsplatz nur noch vier Punkte entfernt.

601 Zuschauer in Kirchanschöring bekamen ganz schnell zu spüren, dass der FC Ismaning kein netter Partygast sein würde. In Minute sechs kam nach einer Standard der Ball ein zweites Mal in den Strafraum und den köpfte Capitano Daniel Weber ins Tor. Das war ein Kracher, der dann knapp eine Minute schockte. Im direkten Gegenzug ließ man den Ausgleich von Jonas Kronbichler zu, und in der Entstehung passierte dieses Tor viel zu billig. „Wir haben uns da immer noch über unser Tor gefreut“, ärgerte sich Muriqi später.

Nach dem Doppelschlag gab es dann wieder das gewohnte Bild von Ismaninger Auswärtsspielen bei Topteams der Liga. Die Blau-Weißen spielten mutig mit, kamen immer wieder richtig gefährlich vor das Tor und versiebten beste Chancen. In der ersten Halbzeit war der FCI mehrfach nahe am neuerlichen Führungstreffer, und nach dem 2:1 (49.) hatte man etliche Ausgleichschancen.

Das 2:1 der Gastgeber war ein Foulelfmeter mit wenig Berührung und dem humorlosen Abschluss von Jonas Kronbichler (49.). Muriqi ärgerte sich massiv und forderte eine gleiche Bewertung der ähnlichen Szenen: „Wenn man den Elfer gibt, dann muss man auf der anderen Seite auch zwei für uns geben.“ Zu der schlechten Chancenverwertung seiner Mannschaft kommen solche Entscheidungen derzeit als doppelte Bestrafung dazu. Erst in der Schlussphase machten Manuel Omelanowsky (75.) und Nick Schreiber (90.+2) alles klar zu einem Sieg, der deutlich zu hoch ausfiel. „Wir verwerten die Chancen nicht und die eben schon“, lautete das bittere Fazit von Muriqi.

In den vergangenen Wochen gab es immer den Trost, dass die Mannschaften auf den hinteren Plätzen auch verloren haben. Dieses Spiel beendet nun der TSV Kottern, der sich spürbar gegen den Abstieg wehrt und bis auf vier Zähler an Ismaning herangerückt ist. „Wir sind selber schuld an dieser Situation“, sagt Muriqi zu dem Comeback im Abstiegskampf, „aber wir haben es weiterhin in der eigenen Hand. Und wenn wir unsere Chancen auch in den nächsten Spielen nicht nützen, dann müssen wir eben Relegation spielen.“ In der Relegation zählen dann nur Tore und keine Lobesworte der Gegner.

SV Kirchanschöring – FC Ismaning 4:1 (1:1). FCI: Retzer – Krizanac, Weber, Maxhuni, Pollio (84. Ouro-Akpo Adjai) – Kozica, P. Kuhn, Kübler (64. Thies), Vourtsis (75. Bashota) – Atak, Liuzza (71. Cazorla). Tore: 0:1 Weber (6.), 1:1 Kronbichler (7.), 2:1 Kronbichler (49., Foulelfmeter), 3:1 Omelanovsky (75.), 4:1 Schreiber (90.+2). Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen). Zuschauer: 601.