FC Ismaning: Negativserie gegen Kottern stoppen Sieben sieglose Spiele

Der FC Ismaning will den Negativlauf von sieben sieglosen Spielen beenden, der den einstigen Tabellenführer durchreichte bis an den Rand der Abstiegsrelegation.

Und da greifen dann auch die Erinnerungen an das jüngste Spiel. Bei der 0:2-Niederlage in Gundelfingen lieferte der FCI ein gutes Match und hatte einen Aufwärtstrend, den die Statistik aber nicht zeigt. „Dort hat die bessere Mannschaft verloren“, sagt Stijepic. Seine Mannschaft muss gegen Kottern die Erkenntnis mitnehmen, dass man mit einem weiteren Auftritt dieser Art wieder gute Torchancen bekommen werde. „Das Leben ist eben nun einmal nicht immer nur Sonnenschein“, erklärt Stijepic mit Blick auf die vergangenen Chancen von Gundelfingen, mit denen sich Ismaning nicht belohnt hat.

Etwas Hoffnung macht auch eine wieder entspanntere Personallage. So ist der Kopf der Mannschaft Yasin Yilmaz wieder beschwerdefrei. Auch Jonas Redl, David Tomasevic, Markus Mittermaier oder Joshua Steindorf werden wieder im Kader stehen. Auch wenn es nicht bei allen Spielern für Einsätze von Beginn an reicht, so haben die Ismaninger wieder Alternativen in allen Mannschaftsteilen.

In der Tabelle sind Ismaning (Platz elf, 17 Punkte) und Kottern (Platz 13, 16 Punkte) ganz nah beisammen und beide hoffen nun, den Bock umzustoßen. Mit einem Dreier gelänge wieder der Anschluss an das Tabellenmittelfeld. Dem Verlierer droht dagegen das baldige Abrutschen in die Relegationszone, weil sich die obere Mannschaft dort (Dachau, 15 Punkte) schon in direkter Reichweite befindet. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Becherer - Mittermaier, Jobst, Roth (Tomasevic), Krizanac - Weber, Hofmann, Nishikawa, Lommer, Kubina (Redl) - Schädler (Gaedke).