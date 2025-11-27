FC Ismaning: Nächste Spielabsage verlängert die Saison

Das Spiel beim FC Schwaig wurde abgesagt. Ein Nachholtermin ist möglich, aber höchst unwahrscheinlich. Trainer Muriqi fordert ein Ende des Spielbetriebs.

Zum zweiten Mal in Folge wurde nun ein Bayernligaspiel des FC Ismaning abgesagt, aber das kickende Personal darf sich immer noch nicht in die Weihnachtsferien verabschieden. Nach der Absage der für diesen Freitagabend angedachten Begegnung beim Aufsteiger FC Schwaig könnte es laut dem Reglement aber noch einen Nachholtermin am Wochenende 5. bis 7. Dezember geben. Dafür bräuchte es aber eine wundersame Wetterwende mit Plusgraden und keinen Niederschlägen. Nur so können sich unbespielbare Rasenplätze etwas erholen.

Wir wollen gerne gepflegten Fußball spielen und das geht um diese Jahreszeit nicht auf den Plätzen.

FCI-Trainer Xhevat Muriqi

Geht man nach dem Regelwerk des Verbandes, müsste der FC Ismaning das zuerst abgesagte Spiel ansetzen und das wäre das Heimspiel gegen den FC Gundelfingen. Da die Ismaninger ihren Kunstrasen aber nicht als Spielstätte für die Bayernliga gemeldet haben, dürfte nur im Stadion gespielt werden. Dies ist höchst unwahrscheinlich und auch das Stadion des FC Schwaig dürfte zu 99,9 Prozent eine Woche später nicht spielfähig sein. Der Aufsteiger aus dem Landkreis Erding hat auch keinen Kunstrasen und würde das Stadion angesichts seiner vielen Zuschauer bei den Heimspielen auch nur äußerst ungern verlassen.

„Das ist echt eine saublöde Situation“, sagt der Ismaninger Coach. Er muss seine Jungs jetzt noch eine Woche im Training über den Platz scheuchen, um im unwahrscheinlichen Fall eines letzten Ligaauftritts im Kalenderjahr 2025 bereit zu sein. Das wäre dann die dritte Trainingswoche in Folge ohne Pflichtspiel für den Bayernligisten.

Personell hätte man diesen Freitag in Schwaig die volle Kapelle an Bord gehabt inklusive zuletzt angeschlagener Kicker. Vom Personal her hätte Muriqi gerne die Partie in Schwaig absolviert, „aber wir wollen gerne gepflegten Fußball spielen und das geht um diese Jahreszeit nicht auf den Plätzen.“ Der Ismaninger Trainer würde sich wünschen, dass der Verband ein Einsehen hat und mit einer kompletten Beendigung des Spielbetriebs für dieses Jahr Fakten schafft. (nb)