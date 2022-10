FC Ismaning muss in Gundelfingen fünf Ausfälle auffangen Bayernliga

Ismaning – „Wir waren vor ein paar Wochen Tabellenerster und nicht so gut wie der Tabellenplatz“, sagt der Ismaninger Trainer Mijo Stijepic, „aber wir sind auch nicht so schlecht wie der aktuelle Platz. Mit 17 Punkten aus elf Spielen wurden die Ismaninger auf Rang elf durchgereicht. „Wir müssten 23 Punkte haben“, sagt Stijepic und denkt dabei vor allem an die Niederlagen zu Hause gegen Rosenheim und auswärts in Hallbergmoos. Beide Teams standen in der Ligapause auf den letzten beiden Plätzen und auch bei der 2:5-Niederlage gegen Memmingen sagt er, „dass die für eine 4:0-Führung zur Halbzeit nichts tun mussten.“

Das Problem des FCI war es in den vergangenen Spielen, dass sie sich die Eier fast selbst ins Netz legten. Für die Wende fordert Stijepic nun simplen Fußball: „Wir müssen hinten einfache Bälle spielen, dann schnörkellos nach vorne und das Runde muss ins Eckige. Fußball ist ein ganz einfacher Sport.“ Er vermutet, dass dem einen oder anderen Spieler die zwischenzeitliche Tabellenführung zu Kopf gestiegen ist und man deshalb zu den Basics des Sportes zurückkehren muss. Für das Spiel in Gundelfingen auf dem größten Spielfeld der Bayernliga werde er vor allem elf Spieler aufstellen, die auch weite Wege laufen können.