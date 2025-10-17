FC Ismaning muss im Spiel gegen Nördlingen auf Weber verzichten

Trainer Muriqi ist über die Zwei-Spiele-Sperre für Kapitän Daniel Weber verärgert und sucht Alternativen in der Innenverteidigung.

Nach drei Siegen in den jüngsten vier Spielen stimmt die Bilanz beim FC Ismaning, der als Remiskönig in die Saison startete. In dem eng beisammen liegenden Mittelfeld der Bayernliga könnte er mit einem weiteren Dreier in die obere Tabellenhälfte durchstarten. Beim TSV Nördlingen (Samstag, 15.30 Uhr) hängen die Trauben aber ziemlich hoch.

Für uns gibt es nur schweres Pflaster in der Bayernliga.

Xhevat Muriqi (Trainer FC Ismaning)

Den 3:2-Zittersieg zuletzt gegen das Kellerkind Sturm Hauzenberg haben die Ismaninger teuer bezahlt mit der Roten Karte von Daniel Weber Dieser wurde nun für zwei Spiele gesperrt, was Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi nicht ansatzweise verstehen konnte. „Er war bei der Szene nachweislich nicht der letzte Mann.“ Ismaning hatte mit einem Spiel gerechnet, was immer den Hauch von Freispruch hat. Die spürbare Sperre tut dem Trainer richtig weh: „Daniel ist unser Kapitän und Leader.“

In einer guten Saisonphase – trotz des 1:7-Ausrutschers von Landsberg – wechselt ein Trainer ungern auf zentralen Positionen wie der zuletzt gut harmonierenden Innenverteidigung. Gianluca Wild absolvierte diese Saison schon in der Abwehrmitte gute Spiele und sollte erster Kandidat werden für den Platz neben Altin Maxhuni. „Ich habe aber auch noch zwei andere Ideen und werde erst kurzfristig entscheiden“, lässt Muriqi die finale Entscheidung offen.

Vor dem Heimspiel im Gerd-Müller-Stadion sind die Schwaben wieder in die Spur gekommen. Nach sechs langen Spielen ohne Sieg gab es in der Vorwoche das erlösende 2:1 über Kottern im Kellerduell. Damit ist Ismaning nun mit Tabellenplatz elf und 18 Punkten der Letzte im Mittelfeld, während Nördlingen mit dem zwölften Platz und 14 Punkten so etwas wie der Erste im Keller ist. „Diesen Abstand wollen wir mindestens halten“, sagt Muriqi. Für den FC Ismaning ist die Saison zufriedenstellend, wenn er den Puffer nach hinten hält.

„Nördlingen ist ein 50:50-Spiel“, sagt Muriqi und adressiert an seine Mannschaft, dass man im Vorbeigehen keinen in der Liga bezwingen kann. „95 oder 99 Prozent reichen bei uns in keinem Spiel“, sagt er, „für uns gibt es nur schweres Pflaster in der Bayernliga.“ Wenn man den jüngsten Trend nun in Nördlingen fortsetzt, dann ist die Winterpause mit wunderbar viel Luft nach hinten zum Greifen nahe. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer – Liuzza, Wild, Maxhuni, Pollio – Streibl, Kozica, Thies, P. Kuhn, Ouro-Akpo Adjai – Cazorla.