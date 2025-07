FC Ismaning müht sich gegen Bezirksligist VfB Forstinning: Youngster trifft zu spätem Sieg

Nach mehreren Testspielen mit richtig guten Ergebnissen hatte der FC Ismaning diesmal ein nicht ganz so tolles Resultat beim Bezirksligisten VfB Forstinning.

Die Kicker aus dem Landkreis Ebersberg haben sich nach dem unerwarteten Abstieg aus der Landesliga neu aufgestellt und mit dieser Mannschaft den Ismaningern gewaltig zugesetzt. „Das war ein giftiger und guter Gegner“, lobte FCI-Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi den ambitionierten Bezirksligisten.

Dennoch hatte seine Mannschaft genügend Torchancen, um in der ersten Halbzeit mehr als den einen Treffer von Yazid Ouro-Akpo Adjai zu erzielen. Allerdings trat man bei weitem nicht mehr so dominant auf wie in den vorangegangenen Testspielen. Das war dem Gegner geschuldet und wohl auch der traditionell schwierigen Phase zwei Wochen vor dem Saisonstart, wenn die Beine der Spieler eher schwer sind.