FC Ismaning mit "Quäntchen Glück" zum Sieg - Torlos in Schalding 19. Spieltag in der Bayernliga-Süd mit zwei Sonntagspartien +++ Tabellenführer kann Vorsprung nicht weiter ausbauen +++ Zwei Elfer in Ismaning

Der SV Schalding-Heining, Tabellenführer der Bayernliga-Süd, kann seine mehr als beeindruckende Serie mit jetzt 15 Spielen in Folge ohne Niederlage zwar weiter fortsetzen, doch den Punktevorsprung auf Verfolger Landsberg (1:1 gegen Memmingen am Samstag) nicht weiter ausbauen. 0:0 hieß es nach 90 Minuten am Reuthinger Weg, wo sich der SV Kirchanschöring über einen Auswärtspunkt freuen darf. Sieben Zähler beträgt somit weiterhin der Abstand zwischen den Passauer Vorstädtern und der Mölders-Truppe.

Kellerkind Türkspor Augsburg wollte gegen den FC Ismaning endlich einen Befreiungsschlag landen, doch die Elf von Servet Bozdog hatte nach 90 Minuten mit 0:2 wieder einmal das Nachsehen. Kubina brachte die Münchener Vorstädter bereits nach vier Minuten in Führung, Daniel Gaedke machte fünf Minuten vor Abpfiff dann den Deckel drauf. Die Schwaben sind nun seit acht Spielen ohne Dreier, Ismaning bleibt in der vierten Begegnung in Folge ungeschlagen - und klettert in der Tabelle um einen Platz vor auf Rang zwölf.