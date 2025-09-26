FC Ismaning: Mit Gala-Leistung ist alles möglich

Nach zwei Wochen Pause hat der FC Ismaning den Ernst der Fußball-Bayernliga wieder zurück und der Heimspiel-Gegner SV Kirchanschöring (Samstag, 14 Uhr) hat es in sich. Der aktuelle Tabellenzweite ist dieses Jahr eine richtig große Nummer.

Vor dem spielfreien Wochenende landeten die Ismaninger eine Bigpoint mit dem 3:1 gegen den SV Erlbach, der normalerweise mit seinem defensiven Bollwerk nicht einmal drei gegnerische Torschüsse in 90 Minuten zulässt. Erlbach steht nach dem schwarzen Sonntag von Ismaning bei acht Gegentoren und ist in der Statistik gleichauf mit Kirchanschöring. „Ja, die beiden Mannschaften sind schon vergleichbar“, sagt der Ismaninger Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi, „beides sind sehr erfahrene Teams.“ Der Unterschied zwischen Kirchanschöring und Erlbach ist ein Punkt und zehn geschossene Tore mehr beim Samstagsgegner. Klar ist aber auch, dass Ismaning mit einer Gala-Leistung wie gegen Erlbach auch diesmal eine Überraschung schaffen kann.

Jacky Muriqi kann zu Recht darauf verweisen, dass seine junge Truppe sich beeindruckend entwickelt. Und im Vergleich zur Vorsaison belohnt sie sich für den betriebenen Aufwand nun auch mit Toren. Der Ismaninger Aufschwung kommt nicht zufällig. So steht beispielsweise Vito Liuzza für die enormen Leistungssprünge einiger Kicker. Mit zehn Spielen ist er Stammkraft und zwei Tore hat Liuzza auch erzielt.

Einst trainierte ihn Muriqi in der U19 und nun ist der Spieler eine monstermäßige Allzweckwaffe. Liuzza ist ein nach hinten arbeitender Stürmer, Pressingmaschine, Dauerläufer. Aktuell besetzt er als Rechtsverteidiger eine Problemposition und kann dort mit seinem Offensivdrang für Überraschungsmomente sorgen. Muriqi ist happy über den 21-Jährigen: „Egal, wo ich ihn hinstelle, ich mache damit immer alles richtig.“

Für die personellen Luxusprobleme in Ismaning stehen die Torhüter in diesen Tagen. Kurz vor der Schließung des Transferfensters holte der FCI den ehemaligen Garchinger Regionalliga-Keeper Max Retzer und prompt kam der Notfall. Lukas da Silva-Pötzinger zog sich eine Gehirnerschütterung zu, Retzer wurde gebraucht und erledigte seinen Job perfekt. Nun ist der eigentlich Stammkeeper wieder fit und muss sich auch nach drei Wochen Training weiter hinten anstellen. „Nach dem Sieg gegen Erlbach gibt es wenig Grund für Änderungen“, sagt der Trainer, „aber bei den beiden Torhütern kann ich mich eh nicht falsch entscheiden.“ (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer – Liuzza, Weber, Maxhuni, Wild – Streibl, Kozica, Kübler, P. Kuhn, Sinabov – Cazorla.