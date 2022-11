FC Ismaning mit Fortuna im Bunde – Keeper Becherer entschärft Elfmeter 2:0 bei Türk Ingolstadt – Keeper Becherer entschärft Elfmeter – Negativlauf abgehakt

Ismaning – Fußballspiele mit einer gewissen Bedeutung beginnen in der Regel mit einer Phase des gepflegten Abtastens, die diesmal gänzlich gestrichen wurde und stattdessen gab es ein kleines Elfmeterschießen, das Ismaning eröffnen durfte. Nach einem Steilpass von Bux ging Daniel Gaedke in einen 50:50-Zweikampf und holte den Elfer heraus. Clemens Kubina verwandelte diesen souverän (4.). In der 9. Minute gab es dann den Pfiff auf der anderen Seite und diesmal trat Ex-Profi Sebastian Mitterhuber (Wacker Burghausen, SpVgg Unterhaching) an. Er blieb nur zweiter Sieger gegen Lorenz Becherer, der sich für gute Leistungen in den letzten Wochen belohnte.

Generell hatten die Ismaninger beim Drittletzten immer wieder Glück und sorgten wieder etwas für den Ausgleich mit dem Pech, dass sie bei acht Spielen ohne Sieg zuletzt hatten. Rechtzeitig zur Winterpause scheinen sich Glück und Pech wieder die Waage zu halten. Über das gesamte Spiel hatte der FCI Fortuna im Verteidigungsverbund bei einem Dutzend Ecken der Augsburger. Hier standen gefühlt 15 Spieler auf der Torlinie und dann brannte es mehrfach bei der geplanten Anarchie im Fünfmeterraum.

Türk Ingolstadt gegen FC Ismaning: Viele Torchancen auf beiden Seiten

In einem zerfahrenen Spiel hatten beide Mannschaften genug Torabschlüsse für den Sieg. Ismanings Torwart parierte nach knapp einer halben Stunde einen Schuss aus spitzem Winkel und kurzer Distanz. Kurz vor der Halbzeit fehlten dann Peter Schädler nur Zentimeter zum 2:0. Der Türkspor-Torwart war bereits überwunden, als zwei Meter vor dem leeren Tor der Verteidiger den Ball kurz vor dem Angreifer erwischte.

In der zweiten Hälfte setzten die Gastgeber immer wieder auf Standards und Weitschüsse, wobei immer mal ein Ball ins Tor hätte fallen können. Ismanings Antwort war Daniel Gaedke, der sein Leistungsloch wieder überwunden hat. Mitte der zweiten Halbzeit kam er zum Kopfball, der noch den Außenpfosten streichelte. Besser machte es Gaedke bei einem Konter vier Minuten vor dem Ende, bei dem er sich für eine engagierte Leistung belohnte und dem FC Ismaning eine nervenaufreibende Nachspielzeit ersparte. Mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen hat man nun den zwischenzeitlichen Negativlauf auf wieder vergessen gemacht. (nb)